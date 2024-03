Podwyżki dla nauczycieli już wypłacone. Kto i ile dostał?

Nowe świadczenie to 9400 zł co miesiąc z ZUS. Rekordowa kwota

Podwyżki dla nauczycieli

Co z podwyżkami dla nauczycieli? Okazuje się, że samorządy bardzo szybko wywiązały się ze zobowiązania do wypłaty podwyżek belfrom. W życie weszła już nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji dotycząca podwyżki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1167 zł brutto do 1365 zł brutto. Wysokość świadczenia zależy od stopnia awansu zawodowego i grupy zaszeregowania konkretnego nauczyciela. Wypłata podwyżek przypadła samorządom. Okazało się, że te bardzo szybko wywiązały się z nowego obowiązku, gdyż już 85 proc. samorządów wypłaciło nauczycielom podwyżki. Pensje wzrosły od 1 stycznia o 33 proc. dla nauczycieli początkujących i 30 proc. dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Obecnie wypłacane jest wyrównanie. "Samorządy mają czas na wdrożenie podwyżek do końca kwietnia, ale zdecydowana większość już to zrobiła!" - informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej we wpisie opublikowanym w poniedziałek na platformie X.

Warto zwrócić uwagę na to, że wynagrodzenie nauczycieli jest wieloskładnikowe. W jego skład wchodzą: wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Wysokość części dodatków jest zależna od wysokości wynagrodzenia zasadniczego, a o wysokości innych decydują samorządy w regulaminach wynagradzania. Samorządy mogą też przyznać nauczycielom wyższe wynagrodzenie zasadnicze niż wynika to z rozporządzenia ministra edukacji o minimalnych stawkach.

