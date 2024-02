Tyle zapłacisz od lipca

Podwyżki cen prądu 2024. Różne stawki w województwach [MAPA]

Rząd wciąż nawet nie sygnalizuje jakie działania zamierza podjąć ws. zamrożenia cen prądu. Tarcza antyinflacyjna została przedłużona do 30 czerwca tego roku. Istnieją dwa scenariusze, albo rząd przywróci od razu rynkowe stawki, albo będzie to robił stopniowo (co jest bardziej prawdopodobne). Z jednej strony utrzymanie regulowanych cen nie jest do utrzymania na "dłuższą metę", z drugiej rosnące skokowo, ceny energii podbiłyby o kilka procent wysokość tempa wzrostu cen (inflację). Na wiadomości od rządu czekają nie tylko przedsiębiorcy, ale i indywidualni odbiorcy. O ile skoczyłyby opłaty bez tarczy? Ile płacimy, a ile zapłacimy bez zamrożenia cen?