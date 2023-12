Polska sieć marketów w prestiżowej lokalizacji! Tu powstanie sklep Dino

Nowy sklep Dino w centrum Wrocławia

Sieć Dino rozwija się doskonale, w 2023 powstanie łącznie ok. 300 nowych sklepów, sieć ma też rozpocząć sprzedaż w sieci. Do tej pory placówki były otwierane w małych lub średnich miastach, teraz przyszedł czas na sklep w prestiżowej lokalizacji. Nowy supermarket otworzy się na parterze słynnego Domu Handlowy Feniks. To bardzo znany dom towarowy, który znajduje się na Rynku we Wrocławiu. Dino nie udziela na razie szczegółowych informacji, kiedy zacznie działać placówka w Feniksie.

Dino zamiast Społem

Dino zastąpi sklep Społem, który od lat działał w tym miejscu na parterze budynku. Stary sklep zniknie z obiektu do końca grudnia 2023. Jak mówił niedawno temu Jerzy Kraśniewski, prezes Społem PSS Feniks, cytowany przez Business Insider - "Okolice Rynku tracą znaczenie handlowe. Są raczej miejscem zwiedzania i rozrywki. W naszej okolicy coraz więcej jest mieszkań na wynajem dla turystów czy studentów, a to oznacza mniej stałych klientów, którzy robili u nas zakupy. Problemem jest brak parkingu. Dziś jesteśmy więc niczym ostatni Mohikanin handlu na wrocławskim rynku". Prezes dodał też, że nowy najemca zaoferuje zatrudnienie dotychczasowym pracownikom.

