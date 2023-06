Praca sezonowa. Ile zarobisz zbierając truskawki?

Ważny termin dla rodziców! Kto nie złożył podania, straci 500 plus!

Praca sezonowa – dla kogo

- Coraz więcej firm zatrudniających pracowników sezonowych korzysta z modelu pracy tymczasowej, utrzymując tym samym kontrolę nad planowaniem zatrudnienia w danym okresie – mówi Bankier.pl Monika Kiełb, ekspert rynku pracy, koordynator jednego z oddziałów Manpower. Najczęściej poszukiwane stanowiska w okresie letnim to szeroko rozumiana obsługa klienta, zarówno do pracy w sklepach detalicznych, jak i hurtowych. Wiele organizacji z branży retail potrzebuje dodatkowych pracowników właśnie na okres wakacyjny. Poszukiwani są też pracownicy obsługujących gości hotelowych oraz restauracyjnych. Od czerwca do października pojawia się też więcej ofert dla pracowników wspierających prace inwentaryzacyjne oraz dla pracowników biurowych.

Praca sezonowa – ile można zarobić?

Według ekspertów w porównaniu do zeszłego roku na rynku pracy notowany jest spadek ofert, w tym także pracy sezonowej. Na portalach z ofertami zatrudnienia pracę sezonową można znaleźć głównie przy zbiorach warzyw i owoców, np. szparagów i truskawek – pisze bankier.pl. Za godzinę pracy przy zbiorze rabarbaru można zarobić 18 zł brutto za godzinę. Przy zbiorach truskawek stawki wynoszą od 3 do 8 tys. brutto miesięcznie lub od 20 do 35 zł zł za godzinę pracy. Dla prac sezonowych w rolnictwie i ogrodnictwie powszechne są również stawki akordowe. Można wówczas zarobić około 120-200 zł za dzień pracy. Można znaleźć także oferty w branży budowlanej. Tu poszukiwani są cieśle, zbrojarze czy pracownicy ogólnobudowlani. Proponowane są stawki minimalnej krajowej na umowę zlecenie (22,80 zł brutto).

