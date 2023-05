QUIZ PRL. Kultowe seriale PRL. Pamiętasz bohaterów "Niewolnicy Isaury"?

Szef zmusza do urlopu bezpłatnego. Ma do tego prawo?

QUIZ PRL. Kultowe seriale PRL. Pamiąsz bohaterów "Niewolnicy Isaury"?

W PRL seriale wyludniały ulice. Zwłaszcza seriale zagraniczne pokazujące całkiem obcy świat. Świat, który gdzieś tam istnieje, za górami i rzekami, a do którego nie możemy trafić. Na przykład dlatego, że nie dadzą nam paszportu albo dlatego, że nie mamy za co tam pojechać, polecieć lub popłynąć, albo z takiego oto powodu, że do raju wpuszczają po śmierci. Dlatego jedyną okazją, żeby przeżyć coś nie w PRL tylko w jakiejś zagranicy, był zachodni serial. Czasy PRL były dziwne. Najlepiej świadczy o tym fakt, że ci sami, którzy lubili intrygi rodzinne (Dynastia) i perypetie miłosne (Ptaki ciernistych krzewów), przepadali za śledzeniem losów dyskryminacji rasowej i społecznej (Niewolnica Isaura) oraz np. za niechlujnymi inspektorami imperialistycznych policji ze szklanym okiem. Było to zjawisko zadziwiające.

QUIZ PRL. Kultowe seriale PRL. Pamiąsz bohaterów "Niewolnicy Isaury"? Pytanie 1 z 10 Niewolnica Isaura miała: niesymetryczne brwi nierówno pod sufitem nieobyczajne zachowania Dalej

Tak, jak mieszkańców Peerelu interesowało wiele aspektów życia na Zachodzie, tak wielu mieszkańców Zachodu zadziwiało życie w PRL. Mimo to nie chłonęli opowieści o Szariku. W każdym razie nie do tego stopnia, żeby wyludniał się Manhattan. Bo gdzieś tam pewnie, na czterysta którymś kanale, nasza wersja wojny też się w USA przewijała. Chociaż nie ma na to jak dotąd żadnych przekonujących dowodów. Podobnie jak na to, że reżyser, którego pewna pani „widziała we wszystkich filmach polskich i zagranicznych” wystąpił w którymkolwiek z zagranicznych seriali, za którym szalało PRL. Bo to był reżyser filmowy.

