i Autor: Henryk Bielamowicz, Wikimedia Commons

Leczenie w uzdrowisku

Rewolucja w skierowaniach do sanatorium. Ministerstwo Zdrowia ułatwia procedury

Szykują się duże zmiany w wyjazdach do sanatorium. Według zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia wnioski o skierowanie będą uproszczone. Drugą planowaną zmianą jest poszerzenie zakresu wskazań medycznych do leczenia uzdrowiskowego, co spowoduje, że więcej pacjentów będzie mogło skorzystać z sanatorium – podaje Portal Samorządowy.