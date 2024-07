Wielkie zmiany w kodeksie pracy. Dłuższe urlopy, wyższe odprawy, dłuższe wypowiedzenia

Nowelizacja prawa pracy. Zlecenie będzie się wliczało do stażu pracy

Jak czytamy w "Rzeczpospolitej" rząd pracuje nad nowelizacją prawa pracy. Jedną ze zmian ma być wliczenie do stażu pracy okresów prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych (jak umowa zlecenie), oraz innych uznanych na mocy nowych przepisów.

To oznacza, że osoby np. zatrudnione na umowie zlecenie, gdy już otrzymają umowę o pracę, szybciej będą miały prawo do dłuższego urlopu, czy wypowiedzenia. Obecnie 10 lat stażu pracy sprawia, że zamiast 20 dni urlopu wypoczynkowego w roku, mamy do wykorzystania aż 26 dni. Jeśli więc pracowaliśmy przez 6 lat na umowie zlecenie i dostaliśmy umowę pracę, musielibyśmy czekać jeszcze dekadę na prawo dłuższego urlopu. Po zmianie, nasz czas pracy na zleceniu wliczy się do stażu i szybciej uzyskamy prawo do dłuższego urlopu.

Podobnie z okresem wypowiedzenia, który zależy od stażu pracy w danej firmie. Pracownik zatrudniony krócej niż 6 miesięcy ma tylko 2 tygodnie wypowiedzenia, zatrudniony przynamniej 6 miesięcy ma miesiąc, a zatrudniony co najmniej trzy lata ma 3 miesiące. Więc po wprowadzeniu zmian, jeśli pracowaliśmy dwa lata w firmie na umowie zlecenie i tylko rok na umowie o pracę, będziemy mieli prawo do 3-miesięcznego wypowiedzenia. Podobnie z odprawą z tytułu umowy o pracę (od 1 do 3 pensji), czy odprawy pośmiertnej (od 1 do 3 pensji).

"Rz" wskazuje również na znaczeniu zmian dla sfery budżetowej, bo niektórzy pracownicy będą mieli dzięki temu szybciej prawo do nagród jubileuszowych, lub dodatków stażowych.

Kilak haczyków w ustawie o prawie pracy

Jak zaznacza "Rzeczpospolita" w ten sposób rozumiany staż nie będzie się wliczał jednak do stażu pracy w rozumieniu systemu emerytalnego. Nowe przepisy mają jednak pomóc w ubieganiu się o nową pracę, jeśli dane stanowisko wymagało wykazania stażu pracy (do którego obecnie nie wlicza się czas pracy na zleceniu).

Będzie jednak jeden warunek, aby ten okres wliczał się do stażu pracy, a będzie nim opłacanie przez ten czas składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, lub wypadkowe. Dotyczy to zarówno umów zlecenie, jak i prowadzenia własnej firmy, czy pracy jako freelancer, lub twórca (artysta, twórca, wolne zawody). Do stażu będą wliczały się okres bez składek, jeśli były np. w ramach ulgi na start (gdy nie podlega się ubezpieczeniom emerytalnym i rentownym), oraz dla uczniów i studentów do 26. roku życia.

Do stażu pracy wliczać się będą też takie aktywności jak pełnienie mandatu posła, lub senatora, pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, czy odbywanie czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego. Przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 roku.

