Renta wdowia, działająca od roku, pozwala seniorom po śmierci współmałżonka połączyć swoje świadczenie z rentą rodzinną, wspierając prawie milion Polaków.

Obecnie beneficjenci otrzymują średnio 373 zł miesięcznie, wybierając korzystniejsze połączenie 100% jednego świadczenia i 15% drugiego.

Od 2027 roku część drugiego świadczenia wzrośnie z 15% do 25%, co podniesie przeciętną korzyść do 550-600 zł miesięcznie.

To obywatelski projekt, który wspierało ponad 200 tys. Polaków, a świadczenie ma określone warunki, np. brak ponownego małżeństwa.

Renta wdowia po roku: Jakie są efekty i kto korzysta ze świadczenia?

Dokładnie rok temu, 1 lipca 2025 roku, ruszyły pierwsze wypłaty nowego świadczenia, które miało być realnym wsparciem dla seniorów w trudnej sytuacji życiowej. Renta wdowia, bo o niej mowa, od początku miała jasny cel: pomóc finansowo wdowom i wdowcom, którzy po śmierci współmałżonka często muszą samotnie mierzyć się z kosztami utrzymania. Jak podkreślał wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski, chodziło o zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa w tym trudnym czasie.

– Renta wdowia to dodatkowe wsparcie dla osób, które po stracie małżonka mierzą się nie tylko z żałobą, ale i kosztami utrzymania. Dokładnie od roku do kieszeni polskich seniorek i seniorów trafiają dodatkowe pieniądze. To średnio ponad 350 zł, w kwietniu średnio 373 zł. To jest realna pomoc i realne wsparcie – mówił Gajewski.

Liczby pokazują, że zapotrzebowanie na taką formę pomocy było ogromne. Według danych z maja tego roku rentę wdowią pobiera prawie milion Polaków i Polek, a średnia korzyść z tego tytułu to 373 złote miesięcznie. Ustawa, która wprowadziła to rozwiązanie, była efektem projektu obywatelskiego popartego przez ponad 200 tysięcy osób. W okresie od stycznia do maja 2026 roku na wypłaty tego świadczenia przeznaczono łącznie 1,59 mld zł.

Gołym okiem widać, że pan Łukasz jest inwalidą. Ale zdaniem lekarzy na rentę socjalną nie zasługuje

Jakie są zasady przyznawania renty wdowiej?

Mechanizm działania renty wdowiej jest prosty i elastyczny, co pozwala seniorom wybrać najkorzystniejszą dla siebie opcję. Osoba uprawniona może połączyć swoje świadczenie emerytalne lub rentowe ze świadczeniem po zmarłym małżonku. W praktyce wygląda to tak, że można wybrać jeden z dwóch wariantów:

pobierać 100% swojej emerytury lub renty i dodać do tego 15% renty rodzinnej po zmarłym,

pobierać 100% renty rodzinnej po zmarłym i dodać do tego 15% swojej emerytury lub renty.

Dzięki wprowadzonym przepisom, wdowy i wdowcy mogą pobierać 100% swojego świadczenia (np. emerytury) i dodać do tego 15% renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Wybór należy do świadczeniobiorcy, który może zdecydować, która kombinacja jest dla niego bardziej opłacalna. Istnieje jednak górny limit. Łączna kwota pobieranych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, która obecnie wynosi 5 935 zł.

Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać rentę wdowią?

Nie każdy wdowiec i nie każda wdowa automatycznie otrzymają dodatkowe pieniądze. Przepisy jasno określają, kto może ubiegać się o to wsparcie. Najważniejszym kryterium jest moment owdowienia w stosunku do wieku emerytalnego oraz fakt pozostawania w związku małżeńskim.

Kluczowym warunkiem otrzymania świadczenia jest owdowienie maksymalnie 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego i pozostawanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci współmałżonka. Co ważne, staż małżeński nie ma żadnego wpływu na decyzję o przyznaniu świadczenia. Prawo do renty wdowiej ustaje jednak w momencie, gdy osoba uprawniona zdecyduje się na zawarcie nowego związku małżeńskiego.

Renta wdowia będzie wyższa. Kiedy planowana jest podwyżka?

Rząd już teraz zapowiada kolejne zmiany, które mają jeszcze bardziej poprawić sytuację finansową seniorów korzystających z tego rozwiązania. Planowana jest znacząca podwyżka dodatkowej części świadczenia, co realnie przełoży się na setki złotych więcej w portfelach wdów i wdowców.

Od 1 stycznia 2027 roku część drugiego świadczenia wzrośnie z 15% do 25%, co przełoży się na przeciętną korzyść rzędu 550–600 zł miesięcznie. O skali tej zmiany mówiła ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, podkreślając jej praktyczny wymiar.

– Każdego miesiąca dodatkowe 600 złotych. To jest szansa na lepsze życie. To szansa na łatwiejsze opłacenie rachunków. To szansa na wykupienie leków, jeżeli takie są potrzebne. To szansa na to, żeby sprezentować wnukowi czy wnuczce prezent albo wspólny wyjazd. To realna zmiana jakości życia – tłumaczyła ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Marszałek Włodziemierz Czarzasty zapowiedział, że w 2028 r. renta wdowia będzie wynosiła 50% i obejmie wszystkich uprawnionych.