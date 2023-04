RPP podjęła decyzję! Sprawdź, ile wynoszą stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych - referencyjna nadal wynosi 6,75 proc. Analitycy przed posiedzeniem prognozowali, że zakończy się ono właśnie taką decyzją. "Krajowy rynek czeka na wynik posiedzenia RPP i czwartkową konferencję prezesa Glapińskiego, będąc bardziej wyczulonym na jakiekolwiek sygnały świadczące o bardziej restrykcyjnym nastawieniu RPP do polityki pieniężnej w kontekście zbyt powolnego schładzania presji inflacyjnej w Polsce" – stwierdzili ekonomiści Banku Pekao w swoim raporcie.

"Większa zmienność na polskiej walucie powinna pojawić się wraz z czwartkową konferencją prezesa NBP. Jeśli A. Glapiński pod wpływem utrzymującej się wciąż wysokiej dynamiki inflacji bazowej powstrzyma się przed deklaracjami odnośnie terminu obniżek stóp procentowych, to może to dać impuls do umocnienia się złotego i próby ataku dolnego ograniczenia kanału trendu bocznego na EUR/PLN przebiegającego w pobliżu poziomu 4,66" – czytamy.

Rada Polityki Pieniężnej ostatniej podwyżki stóp procentowych dokonała we wrześniu 2022 r. Wówczas główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została podniesiona do 6,75 proc., stopa depozytowa do 6,25 proc. a stopa lombardowa do 7,25 proc. Stopa dyskontowa weksli została podniesiona wówczas do 6,85 proc. a stopa redyskontowa weksli – do 6,8 proc.

Sonda Czy RPP powinna podnieść stopy procentowe? Tak Nie Nie mam zdania