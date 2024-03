Rząd uderza w 15 mln Polaków! Bogatym obniży składkę zdrowotną

13. emerytura 2024 już w piątek na kontach seniorów! To grupa szczęśliwców

Składka na ubezpieczenie zdrowotne nazywana powszechnie składką zdrowotną wynosi obecnie 9 proc. podstawy wymiaru, co wynika ze zmian wprowadzonych w Polskim Ładzie w 2022 roku. System uniemożliwił również możliwość odpisania jej od podatku, co nie spodobało się wielu przedsiębiorcom.

Obecnie przedsiębiorcy na skali podatkowej płacą składkę zdrowotną wysokości 9 proc. od dochodu (przy minimalnej składce 381,78 zł). Płaci się ją nawet jeśli dojdzie do straty, lub braku dochodu. "Liniowcy" płacą z kolei stawkę wysokości 4,9 proc. od dochodu, do tego mogą zaliczyć w koszty zapłacone składki nie większe niż 11 600 zł. Minimalna stawka wynosi 381,78 zł. Z kolei ryczałtowcy płacą składkę w zależności od przychodu - 419,46 zł (przy przychodzie mniejszym niż 60 tys. zł), 699,11 zł (przy przychodzie 60 tys. - 300 tys. zł) lub 1258,39 zł (przy przychodzie powyżej 300 tys. zł).

Co się zmieni w składce zdrowotnej?

Rozliczający się skalą podatkową będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną wysokości 9 proc. z 75 proc. minimalnego wynagrodzenia pracownika, czyli obecnie 286,33 zł. Z kolei "liniowcy" zapłacą 9 proc. z 75 proc. z płacy minimalnej, do wysokości dochodu, który nie przekracza dwukrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, a powyżej tej kwoty dodatkowe 4,9 proc. od nadwyżki dochodów. Ryczałtowcy również zapłacą 9 proc. z 75 proc. płacy minimalnej do wysokości przychodu nieprzekraczającego czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia. W razie nadwyżki zapłacą dodatkowe 3,5 proc. podatku.

Portal money.pl wyliczył (w oparciu o dane GUS o wynagrodzeniach z lutego 2024 roku), że dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia wyniesie 15 958 zł, a czterokrotność 31 961 zł. Tym samym osoba na "liniówce" z dochodami wysokości 20 tys. zł zapłaci 484,39 zł składki zdrowotnej miesięcznie, a "ryczałtowiec" z przychodami 20 tys. zł - 286,33 zł.

Według wyliczeń ministerstwa finansów ze zmian ma skorzystać 93 proc. przedsiębiorców. Najkorzystniej wyjdą na tym osoby rozliczające się skalą podatkową, czyli 1,3 mln osób. Jak wylicza money.pl, te osoby zyskają minimalnie 95,45 zł, a im wyższy dochód, tym większy zysk. Liniowcy nie powinni być stratni, jedynie wyższą składkę mogą zapłacić ryczałtowcy, jeśli przychody przekroczą miesięcznie 60 tys. zł (podwyżka o ok. 11 zł).

Dla pracowników bez zmian. "Składka zdrowotna dla przedsiębiorców jest rażąco niska"

Zmiany w składce zdrowotnej nie dotkną pracowników, dotyczą jedynie przedsiębiorców. Jak ocenił w rozmowie z RMF FM Jakub Sawulski z Fundacji Instrat problemem składki zdrowotnej jest sposób naliczania kwotowy zamiast procentowy, co jest bardziej uciążliwe dla osób o niższych dochodach.

- Składka zdrowotna zaproponowana dla przedsiębiorców jest rażąco niska w porównaniu z tym co płacą pracownicy chociażby na płacy minimalnej, czy średniej. Osoba na działalności gospodarczej z dochodami miesięcznymi 15 tys. zł zyska na tej zmianie rocznie ok. 10 tys. zł. Czyli fundujemy wakacje all inclusive dla pary osobom, które i tak już zarabiają dobrze - wyjaśniał Sawulski w RMF FM.

Ten przykładowy przedsiębiorca zapłaci 268 zł składki zdrowotnej na jednoosobowej działalności, a osoba o takich samych dochodach (15 tys. zł brutto miesięcznie) na etacie zapłaci ponad 1200 zł składki zdrowotnej.

