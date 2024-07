Komisja Europejska wystartowała z kampanią „Spójrz, Polsko! Miej baczne oko na raka!” – inicjatywą, która ma pomóc w zwiększaniu świadomości na temat nowotworów, profilaktyki, badań przesiewowych oraz diagnostyki onkologicznej. Skierowana jest ona do wszystkich Polaków w czterech grupach wiekowych – 6–17, 18–39, 40–59 oraz osób 60+. Identyczna akcja odbywa się również na Litwie oraz w Rumunii.

W ramach kampanii informacyjnej specjalny, oznaczony autobus wyruszy w trasę po Polsce. Zatrzyma się w Katowicach, Gdyni, Grunwaldzie, Wrocławiu oraz w Lublinie – będzie można go odwiedzić podczas dużych imprez i wydarzeń kulturowych organizowanych w tych miastach.

Autobus wyposażony jest w specjalne pomieszczenie przeznaczone do rozmów ze specjalistami. W ramach każdego przystanku organizowane będą również sesje pytań i odpowiedzi, podczas których personel medyczny, eksperci oraz pacjenci onkologiczni podzielą się swoją wiedzą i wskazówkami. Nie zabraknie także materiałów edukacyjnych oraz atrakcji, takich jak: fotobudka czy kącik dla najmłodszych z grami.

Promowane treści mają pomóc Polakom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących ich stylu życia, diety, codziennych nawyków oraz regularnego badania się.

Przystanki kampanii objazdowej obejmą:

24-26.06 – Tydzień Śląski podczas Festiwalu Europejskie Miasto Nauki, Katowice

03-06.07 – Gdynia, w terminie trwania festiwalu

12-14.07 – Dni Grunwaldu, Grunwald

19-20.07 – WROsound, Wrocław

25-28.07 – Carnaval Sztukmistrzów, Lublin

Misja rak

Działania realizowane są w ramach Misji Rak. Misje UE są inicjatywami na rzecz badań i innowacji, skupiającymi się na rozwiązywaniu głównych wyzwań społecznych, z jakimi mierzy się Europa.

Badania finansowane w ramach Misji Rak – w szczególności program Horyzont Europa – mają na celu lepsze zrozumienie nowotworów i ich przyczyn, unowocześnienie diagnostyki i leczenia dzięki opracowaniu skuteczniejszych badań przesiewowych, a także poprawę jakości życia pacjentów – w trakcie oraz po leczeniu. Równolegle, realizowane są także inne inicjatywy, obejmują one m.in.: utworzenie Europejskiego Centrum Cyfrowego dla Pacjentów z Nowotworami, UNCAN.eu (europejskiej platformy danych) oraz budowę infrastruktur onkologicznych w państwach członkowskich.

Co roku, w całej Unii Europejskiej nowotwory diagnozuje się u 2,7 mln osób. Według prognoz w 2040 roku liczba ta wzrośnie do 3,24 mln. Jednocześnie badania pokazują, że w 40 procentach tym chorobom można zapobiec lub skutecznie je wyleczyć, jeśli zostaną wykryte we wczesnym stadium.

Brak wiedzy na temat raka i jego leczenia sprawia, że ​​wielu z nas boi się usłyszeć diagnozę. Właśnie dlatego, w ramach kampanii „Spójrz, Polsko! Miej baczne oko na raka!” Komisja Europejska chce zgłębienia wiedzy na temat tej choroby, jej profilaktyki oraz aktualnego postępu nauki w walce z nią (w tym badań finansowanych przez UE).

– Nowotwór może dotknąć każdego z nas, ale już sama myśl o byciu zdiagnozowanym czy posiadaniu bliskiej osoby zmagającej się z nowotworem wywołuje olbrzymi lęk. W obliczu tego strachu często wybieramy zaprzeczenie albo bierność. Nie chcemy dowiadywać się więcej, odkładamy badania na później, udajemy, że ryzyko nie istnieje. Nadszedł czas, aby stawić temu czoła. To ważne zarówno dla nas samych, jak i dla naszych rodzin czy przyjaciół. Pozytywna diagnoza nie jest dziś wyrokiem śmierci, ale im szybciej rak zostanie wykryty, tym większa szansa na całkowite wyzdrowienie – mówi Joanna Drake, przewodnicząca europejskiej Misji Rak.

„Spójrz, Polsko! Miej baczne oko na raka!” ma zachęcić Polaków do spojrzenia na nowotwór z innych perspektyw i pokazać im:

Jakie są dostępne rozwiązania, metody diagnostyki oraz leczenia do walki z rakiem, którymi dysponuje współczesna medycyna.

Jakie są badania prowadzone na ten temat (aby zrozumieć, jak dobrze jesteśmy przygotowani do walki z nowotworami).

Na czym polega profilaktyka raka oraz jakie badania przesiewowe warto wykonywać.

Trzy główne powody, przez które coraz więcej Europejczyków słyszy diagnozę „nowotwór”, to: starzenie się społeczeństwa, niezdrowy styl życia oraz nierówny dostęp do badań i opieki medycznej. Jednym z celów kampanii jest kierowanie informacji na temat raka także do osób wykluczonych – zarówno pod względem geograficznym, jak i cyfrowym. Więcej informacji o kampanii znajduje się na stronie: Spójrz, Polsko! | Research and Innovation (europa.eu).

Źródło: Komisja Europejska / All 4 Comms