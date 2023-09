Społeczeństwo się starzeje, a mamy najmniej lekarzy na 1000 mieszkańców! Jak możemy sobie z tym poradzić?

Sławomir Szymankiewicz, dyrektor zarządzający Haleon Polska. Zwiększenie roli farmaceutów może pomóc zmniejszyć problemy polskiej służby zdrowia

Statystycznie w Polsce na 1000 mieszkańców przypada 2,4 lekarza. Średnia krajów OECD wynosi 3,6, więc Polska znajduje się znacznie poniżej średniej. To spory problem, zwłaszcza w obliczu demografii, w Polsce społeczeństwo się starzeje, a to oznacza również większy odsetek populacji, który będzie wymagał ochrony zdrowia. Jak zauważa Sławomir Szymankiewicz dyrektor zarządzający Haleon Polska, sporą rolę mogą odegrać farmaceuci, są jednak w tym kontekście problemy natury prawnej.

- Fantastycznie, że pojawiła się ustawa o zawodzie farmaceuty oraz o opiece farmaceutycznej. Natomiast to co niepokoi jest długi czas testu, pilota i rozporządzeń, które tak naprawdę wprowadzą w życie bardzo dobre ustawodawstwo. W momencie, gdy tylko to się pojawi, myślę, że będzie ogromna rola do tego, żeby [...] rozpropagować fakt, że pójście do apteki może być absolutnie tym pierwszym kontaktem, którym możemy bardzo prostą poradą pomóc sobie, albo zostać upewnieni w fakcie, że powinniśmy się udać do lekarza specjalisty - stwierdził Szymankiewicz.

Profilaktyka ważnym punktem na przyszłość dla polskiego społeczeństwa

Jak wskazuje Szymankiewicz, zaangażowanie farmaceutów nie jest jednak jedynym punktem, na który powinniśmy zwrócić uwagę. Równie istotna jest profilaktyka i jak zaznacza dyrektor zarządzający Haleon Polska, nawet 15 minut codziennego stretchingu jest w stanie znacznie poprawić jakość naszego życia. A to dopiero wierzchołek góry lodowej.

- Społeczeństwo się starzeje i w sposób oczywisty wśród starzejącej się grupy społeczeństwa występują choroby przewlekłe, pojawiają się choroby cywilizacyjne. Koszt związany z leczeniem jest gigantyczny, dlatego też profilaktyka i odpowiedni styl życia może w sposób bardzo istotny obniżyć zarówno koszty jak i poprawić jakość życia. Dane szacują, że nawet 80% chorób związanych z układem krążenia można by było wyeliminować lub ograniczyć dzięki zdrowemu trybowi życia - mówił Szymankiewicz.

Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy w materiale wideo.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu 2023 - Sławomir Szymankiewicz prezes Haleon Polska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.