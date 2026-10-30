Spore zaskoczenie! Ceny rośną wolniej. Inflacja w października spada

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-10-30 9:59

Mamy zaskakujące dane o inflacji. W październiku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w skali roku o 3,5 proc. To wyraźnie mniej niż we wrześniu, kiedy inflacja wynosiła 4,1 proc. W ciągu miesiąca ceny spadły o 0,4 proc. Tak wynika z szacunków GUS.

Dłonie osoby przeglądającej paragony nad czarnym portfelem. O spadku inflacji w Polsce przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Pexels.com Osoba w białych ubraniach analizuje długi paragon za zakupy, trzymając go nad otwartym, czarnym portfelem z widocznym logo „FOSSIL” oraz innymi rachunkami, co symbolizuje rosnące koszty życia i inflację, o której czytać można na Super Biznes.

Inflacja niższa, niż przewidywali eksperci

Październik przyniósł pozytywną niespodziankę. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się, że inflacja wyniesie 3,7 proc. rok do roku. Tymczasem GUS podał wynik na poziomie 3,5 proc.

Jeszcze większe zaskoczenie przyniosły dane miesięczne. W porównaniu z wrześniem ceny spadły o 0,4 proc. Ekonomiści oczekiwali wprawdzie obniżki, ale znacznie mniejszej – o 0,2 proc.

Dla porównania, we wrześniu inflacja wynosiła 4,1 proc. rok do roku, a ceny w ciągu miesiąca wzrosły wtedy o 0,7 proc.

Co potaniało, a co nadal drożeje?

W październiku szczególnie mocno zmieniły się ceny paliw. W skali roku były wyższe aż o 21,7 proc., ale w porównaniu z wrześniem spadły o 9,7 proc. To właśnie miesięczny spadek cen paliw mógł mieć istotny wpływ na obniżenie ogólnego wskaźnika inflacji.

Nie wszystkie wydatki przyniosły jednak dobre wiadomości. Energia elektryczna, gaz i inne paliwa były w październiku droższe o 6 proc. niż przed rokiem. W porównaniu z wrześniem ich ceny wzrosły o 1,6 proc. Z kolei żywność i napoje bezalkoholowe potaniały w skali roku o 0,1 proc., ale w ciągu miesiąca podrożały o 0,3 proc.

Na pełne dane trzeba poczekać

Październikowy szybki szacunek GUS pokazuje wyraźne wyhamowanie inflacji. Nie oznacza to jednak, że wszystkie ceny w sklepach i rachunkach spadają. W poszczególnych kategoriach sytuacja wygląda różnie, a szczególnie wysokie pozostają roczne wzrosty cen energii i paliw.

Pełne dane dotyczące inflacji w październiku Główny Urząd Statystyczny opublikuje 14 listopada. Wtedy poznamy dokładniejsze informacje o zmianach cen poszczególnych towarów i usług.

Kategoria Październik Wrzesień
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 3,5 -0,4 4,1 0,7
Żywność i napoje bezalkoholowe -0,1 0,3 -0,4 0,1
Energia elektryczna, gaz i inne paliwa 6,0 1,6 5,0 1,0
Paliwa i smary do prywatnych środków transportu 21,7 -9,7 36,1 9,2
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