Raport NIK

Straż miejska wystawia mandaty wedle uznania? Miażdżący raport NIK

Jak wynika z kontroli Najwyższej Izby Kontroli (NIK), decyzja straży miejskiej w sprawie wystawienia mandatu za wykroczenia, czy jedynie pouczenia, zależy od indywidualnego podejścia funkcjonariusza, czy nawet do miasta, w którym doszło do zdarzenia. Co więcej, wykryto nieprawidłowości dotyczące sporządzania dokumentacji z interwencji i argumentowania decyzji.