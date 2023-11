Szef płaci poniżej płacy minimalnej? Ma do tego prawo! Jak to możliwe?

Jak podaje portal dziennik.pl zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia.

Obecnie, od 1 lipca 2023 roku, minimalne wynagrodzenie wynosi 3600 zł brutto, a od 1 stycznia 2024 roku wzrośnie do 4242 zł brutto. Kolejna podwyżka planowana jest na lipiec 2024 roku, kiedy to płaca minimalna ma wynieść 4300 zł brutto. Niewypłacenie pracownikowi płacy minimalnej stanowi naruszenie jego praw pracowniczych.

Jednak istnieje sytuacja, w której pracodawca może ustalić pensję poniżej minimalnej. Różnicę między tą pensją a płacą minimalną można wyrównać premią lub innymi dodatkami. Kluczowym jest zrozumienie, że wynagrodzenie za pracę nie jest tożsame z wynagrodzeniem zasadniczym ustalonym w umowie o pracę. Zgodnie z informacją znajdującą się na stronie Państwowej Inspekcji Pracy, przepisy prawa pracy nie określają sposobu ustalania wynagrodzenia za pracę ani nie wyliczają wszystkich składników, które mogą się do niego zaliczać. Pracodawcy mają swobodę w zakresie systemu wynagradzania dla swoich pracowników.

Warto jednak podkreślić, że niektóre składniki, takie jak nagroda jubileuszowa, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, odprawa pieniężna związana z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, dodatek za pracę w porze nocnej oraz dodatek za staż pracy, nie mogą być zaliczone do wynagrodzenia za pracę. Suma wszystkich składników wynagrodzenia, z wyłączeniem wspomnianych, musi wynosić co najmniej tyle, ile płaca minimalna w danym okresie

QUIZ PRL. Wszystkich Świętych w PRL - cmentarne mody, nagrobki, kwiaty i znicze Pytanie 1 z 10 Najczęstszy materiał na nagrobki stosowany w PRL: lastryko obsydian szamot Dalej