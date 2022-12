i Autor: Shutterstock, AP, Marek Kudelski/Super Express Morawiecki, Glapiński, pieczywo

Drożyzna w sklepach

Szokująca różnica w cenie chleba w Polsce i Niemczech. Ekonomista uderza w Morawieckiego i Glapińskiego

Według danych Eurostatu ceny chleba w Polsce, w listopadzie podskoczyły przeszło 50 proc. rok do roku. Dla porównania w Niemczech o 28 proc. - o czym informuje Sławomir Dudek główny ekonomista FOR. W związku z drakońskimi podwyżkami cen prądu i gazu oraz powrotu 23 proc. stawki VAT, coraz bardziej realne jest to, że w 2023 r., czeka nas szokująca podwyżka cen w piekarniach.