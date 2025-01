Zmiany we władzach PZU ogłoszone. Wielki powrót do spółki

Na takich zasadach otrzymasz rentę wdowią

Rząd przyjął rozwiązanie, zgodnie z którym albo będziemy pobierać 100 proc. swojego świadczenia plus 15 proc. po zmarłym współmałżonku, albo 100 proc. świadczenia zmarłego plus 15 procent swojego świadczenia, które aktualnie otrzymujemy. W 2027 r. udział drugiego świadczenia zostanie podniesiony do 25 proc.

Zasady są proste. Małżonkowie musieli być w trwającym związku małżeńskim, mieć co najmniej 60 lat (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn), do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólnocie małżeńskiej, nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna).

Przede wszystkim należy pamiętać przed złożeniem wniosku o rentę wdowią, o rencie rodzinnej.

W przypadku, gdy do tej pory senior nie ubiegał się o przyznanie renty rodzinnej, ponieważ świadczenie po współmałżonku byłoby mniej korzystne, należy najpierw złożyć odpowiedni wniosek jeszcze w tym roku.

Kto nie dostanie renty wdowiej?

Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku, cyt. przez "Gazetę Wrocławską", informuje, że "jeżeli ktoś nie ma renty rodzinnej, to nie dostanie renty wdowiej. Tylko osoby, które już mają przyznane prawo do renty po zmarłym współmałżonku, dostaną rentę wdowią. Wszyscy inni najpierw powinni wystąpić o rentę rodzinną i dopiero po jej przyznaniu złożyć wniosek o rentę wdowią".

Następnie do 30 czerwca 2025 r., należy złożyć kolejny wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. Podobna sytuacja dotyczy osób pobierających rentę rodzinną, które nigdy nie wnioskowały o przyznanie emerytury.

Wzór wniosków o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną i renty wdowiej dostępny jest zarówno w placówkach ZUS jak i na stronie internetowej. Jak informuje ZUS, jeśli masz prawo do renty rodzinnej oraz do własnego świadczenia, to do wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń nie musisz dołączać żadnych dokumentów.

Ile wyniesie renta wdowia w 2025 roku?

Według uchwalonych przepisów łączna wypłata emerytury i renty rodzinnej nie będzie mogła przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury.

Uwzględniając marcową waloryzację, może to być kwota 5637,81 zł. Przykładowo jeżeli otrzymujemy 2 tys. zł, a renta rodzinna to 2250 zł to jeśli chcemy otrzymywać 100 proc emerytury plus 15 procent otrzymamy finalnie 2337,50 zł. W przypadku gdy chcemy pobierać jedynie 15 proc. obecnego świadczenia i 100 proc. renty rodzinnej wtedy nasze świadczenie wyniesie 2550 zł.

Według Kowalskiej-Matis z ZUS wpłynęło już ponad 15 tys. wniosków, które w większości złożono osobiście.