Prezydent Donald Trump ogłasza wielkie poszukiwania ropy i gazu na Grenlandii.

Grenlandia kluczowa dla obrony USA i Europy, ma być tarczą przeciwko atakom.

Działania to efekt porozumienia USA, Danii i Grenlandii z września 2025 roku.

Umowa rozszerza obecność wojskową USA i blokuje inwestycje spoza NATO.

Trump nazywa Grenlandię "naszą", mimo formalnej suwerenności Danii nad wyspą.

Trump ogłasza: Czas na poszukiwania ropy na Grenlandii

Prezydent USA Donald Trump w środę rano polskiego czasu ogłosił na platformie Truth Social, że Stany Zjednoczone rozpoczynają wielką operację na Grenlandii. Nazwał ją przy tym "naszą nową i piękną Grenlandią", co po raz kolejny wywołało dyskusję o statusie wyspy.

Amerykański przywódca nie krył entuzjazmu, pisząc o gigantycznym potencjale surowcowym tego terytorium. W swoim wpisie zapowiedział, że wkrótce na Grenlandii rozpoczną się zakrojone na szeroką skalę poszukiwania ropy naftowej, gazu i innych minerałów. Prezydent Trump powołał się przy tym na opinie ekspertów, które mają potwierdzać jego optymizm.

Są eksperci, którzy twierdzą, że ilość łatwo dostępnej ropy jest tam znacznie większa niż niemal na jakimkolwiek lądzie, gdziekolwiek na świecie – napisał amerykański przywódca.

Trump wysyła więc sygnał, że administracja w Waszyngtonie zamierza potraktować arktyczne złoża jako jeden ze swoich priorytetów gospodarczych. Poszukiwania mają ruszyć wkrótce, choć dokładne daty nie zostały jeszcze podane.

Nie tylko surowce...

Choć zapowiedź poszukiwań surowców brzmi jak plan czysto biznesowy, w rzeczywistości chodzi o coś znacznie większego. Dla prezydenta Trumpa Grenlandia to przede wszystkim strategiczny punkt na mapie świata, kluczowy dla obrony Stanów Zjednoczonych i Europy.

Amerykański przywódca nie pozostawia co do tego żadnych wątpliwości. W swoim komunikacie podkreślił, że wyspa jest bezkonkurencyjna pod względem militarnym. Jego wizja zakłada, że Grenlandia stanie się pierwszą linią obrony przed potencjalnym atakiem z powietrza.

Każdy przyszły atak na Stany Zjednoczone będzie musiał przejść przez Grenlandię, gdzie nasza obrona będzie rutynowo zestrzeliwać drony, pociski czy wszelkie inne formy broni, jakich jeszcze nawet nie wymyślono. Daje nam to czas, (odpowiednią) lokalizację i możliwości obserwacji jak nigdzie indziej na świecie! – ocenił Donald Trump.

To pokazuje, że choć ropa naftowa na Grenlandii rozpala wyobraźnię, dla administracji USA równie ważne jest jej militarne znaczenie. Położenie wyspy daje Amerykanom unikalną możliwość monitorowania przestrzeni powietrznej i szybkiego reagowania na zagrożenia nadlatujące w stronę kontynentu.

Co zakłada umowa w sprawie Grenlandii?

Śmiałe oświadczenie prezydenta USA nie jest nagłym pomysłem. To bezpośredni efekt porozumienia w sprawie bezpieczeństwa, które Stany Zjednoczone, Dania i Grenlandia podpisały we wrześniu 2025 roku w Nowym Jorku. Dokument ten, sygnowany przez prezydenta USA Donalda Trumpa, premier Danii Mette Frederiksen oraz szefa rządu Grenlandii Jensa-Frederika Nielsena, miał jeden główny cel: załagodzić napięcia po wcześniejszych groźbach Waszyngtonu, że przejmie kontrolę nad wyspą.

Porozumienie to w praktyce otworzyło Amerykanom drzwi do znacznie szerszego działania na tym terytorium. To właśnie ta umowa sprawiła, że dla administracji Donalda Trumpa Grenlandia stała się fundamentem nowej strategii, łączącej interesy gospodarcze z wojskowymi.

Kluczowe ustalenia umowy to:

Rozszerzenie obecności wojskowej USA : Porozumienie przewiduje budowę nowych amerykańskich baz, między innymi w Narsarsuaq i Mestersvig.

: Porozumienie przewiduje budowę nowych amerykańskich baz, między innymi w Narsarsuaq i Mestersvig. Budowa tarczy antyrakietowej : Na wyspie mają powstać elementy nowoczesnego systemu obrony Golden Dome (Złota Kopuła).

: Na wyspie mają powstać elementy nowoczesnego systemu obrony Golden Dome (Złota Kopuła). Blokada dla państw spoza NATO : Dokument uniemożliwia krajom spoza Sojuszu Północnoatlantyckiego inwestowanie w strategiczne sektory gospodarki Grenlandii, takie jak surowce czy infrastruktura krytyczna.

: Dokument uniemożliwia krajom spoza Sojuszu Północnoatlantyckiego inwestowanie w strategiczne sektory gospodarki Grenlandii, takie jak surowce czy infrastruktura krytyczna. Gwarancje suwerenności: Jednocześnie umowa potwierdza, że Grenlandia pozostaje pod duńską suwerennością, a jej mieszkańcy mają prawo do samostanowienia. Co ciekawe, porozumienie ma obowiązywać nawet wtedy, gdyby Grenlandia w przyszłości ogłosiła niepodległość.

Dzisiejsze słowa Donalda Trumpa o "naszej Grenlandii" i wielkich poszukiwaniach ropy są więc logiczną kontynuacją polityki zapoczątkowanej w 2025 roku. Stany Zjednoczone zabezpieczyły swoje interesy militarne i gospodarcze na dekady, a teraz przechodzą do realizacji jednego z głównych celów – eksploatacji ogromnych złóż surowców, które kryje arktyczna ziemia.

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