Tyle ile odłożysz tyle dostaniesz emerytury? Bzdura! Ekspert wyjaśnia

Mówiąc o demografii w Polsce, w której trend zmierza ku starzejącemu się społeczeństwu, wskazuje się, że w przyszłości nie będzie miał kto pracować na emerytury seniorów. Emerytów będzie dużo, a pracowników mało, a system emerytalny będzie potrzebował ogromnych dopłat, żeby się utrzymać. To burzy nasze wyobrażenie o tym, że tyle ile odłożymy, tyle dostaniemy w przyszłości s systemu.

- Jest większy problem. Tkwimy w złudzeniu, że odkładamy na naszą przyszłą emeryturę. Tymczasem ta nasza emerytura to będzie albo emerytura minimalna do której inni podatnicy będą musieli dopłacać, albo to będzie nasza emerytura plus jakieś dodatki. Np. dodatek dla sołtysów, dodatek dla ochotniczej straży pożarnej, czy jakiekolwiek inne dodatki, które będą wprowadzane, bo widzimy, że ten system został już otwarty i skoro jedna grupa się o to upomina, to pewnie będą i inne. Jest też zaburzenie w postaci emerytur pomostowych, które nie odpowiadają na to, że ile wpłacimy, tyle otrzymujemy. Mamy trzynastkę i czternastkę, które w ogóle nie pochodzą ze składek na ubezpieczenie emerytalne - wyjaśnia w rozmowie z Superbiznesem dr Kolek.

Jak wyjaśnia prezes Instytutu Emerytalnego, w systemie jest szereg rozwiązań do konkretnych grup zawodowych, np. świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli. Tym samym okazuje się, że niewiele osób faktycznie pracuje na swoją emeryturę.

- Świadczenie, które będzie wiele osób utrzymywało w przyszłości albo będzie świadczeniem minimalnym albo będzie świadczeniem wynikającym z innych dodatkowych regulacji, które w tym systemie funkcjonują. I tu jest problem, bo wszystkie te dodatkowe świadczenia nie zachęcają nas do tego, żeby pracować legalnie, długo i odprowadzać swoje składki. Bo skoro mamy poczucie, że trzynastka się należy i czternastka się należy i różnego rodzaju dodatki się będą należały, to trochę nie ma sensu, żeby w tym systemie być jak najdłużej, bo został on zaburzony. To nasze złudzenie o tym, że pracujemy na tę swoją emeryturę, to jest tylko złudzenie, a nie realne regulacje kształtujące nasz system - wyjaśnia Antoni Kolek.

Pracujący muszą więc samemu zadbać o swoje przyszłe emerytury, za pomocą PPK, IKE, IKZE i innych form oszczędzania na emerytury.

- Pracownicy muszą oszczędzać dodatkowo bo to co dostaną z systemu to będzie najprawdopodobniej emerytura minimalna albo emerytura plus jakieś dodatki, które w tym systemie się pojawią - powiedział dr Kolek.

