Uwaga seniorzy! ZUS wysyła ważny list dla emerytów! Lepiej go przeczytaj

13. i 14. emerytura do likwidacji? "Jesteśmy za tym, by skończyć ze źle pojętym rozdawnictwem"

Jak donosi "Fakt", Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest zobligowany do przesłania seniorom informacji dotyczącej decyzji, która stanowiła podstawę do wypłaty 14. emerytury. Środki te mają trafić na konta beneficjentów do końca września. Na podstawie informacji uzyskanych od dziennika wynika, że najpierw przelewy i przekazy zostaną zrealizowane, a następnie listy z decyzją dotrą do skrzynek pocztowych. Proces ten będzie miał miejsce w nadchodzącej jesieni.

"Fakt" zaleca szczególną uwagę podczas analizy zawartości otrzymanego pisma. Warto skoncentrować się na kwocie wrześniowej 14. emerytury, gdyż istnieje możliwość, że jej wysokość została błędnie obliczona lub zaniżona. Jeśli tak się stanie, pierwszym krokiem powinno być skontaktowanie się z ZUS-em. Jeśli to nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, istnieje możliwość skorzystania z drogi prawnej. Otrzymane pismo od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowi podstawę do złożenia odwołania do sądu pracy w sprawie przyznania 14. emerytury, ale trzeba to zrobić w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji.

Warto dodać, że wysokość 14. emerytury wynosi 2,2 tys. zł netto (2650 zł brutto), ale istnieją także limity dotyczące przychodów. Osoby pobierające emerytury w wysokości 2,9 tys. zł lub więcej staną przed mechanizmem "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że wysokość 14. emerytury zostanie pomniejszona o kwotę przekraczającą ustalony limit dochodów. W efekcie, osoby pobierające emeryturę na poziomie 5,1 tys. zł brutto lub więcej nie otrzymają "czternastki". W tej kwestii Jarosław Kaczyński zaznaczył, że osoby o takim poziomie świadczenia "poradzą sobie" i nie potrzebują dodatkowej pomocy państwa.

Według szacunków rządu, około 8,3 miliona emerytów i rencistów otrzyma 14. emeryturę w 2023 roku. Nie będzie konieczności składania dodatkowych wniosków, a świadczenie to zostanie wypłacone razem z rentami i emeryturami.

QUIZ PRL. Artyści i celebryci PRL. Czy ich jeszcze pamiętasz? Pytanie 1 z 10 1. Zeszyt „Aktorki” służył do: podkładania pod nogę biurka chronienia twarzy przed słońcem wklejania zdjęć aktorek polskich i zagranicznych Dalej