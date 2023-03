i Autor: Shutterstock; Marek Zieliński/Super Express

Rozliczenie z fiskusem

Uwaga! Logowanie do serwisu e-PIT z danymi podatkowymi jest czasowo niedostępne!

Występują utrudnienia w e-Urzędzie Skarbowym; logowanie do serwisu e-PIT danymi podatkowymi jest czasowo niedostępne - poinformowało we wtorek na Twitterze Ministerstwo Finansów. Zespół IT resortu pracuje nad tym, aby wszystko jak najszybciej wróciło do normy - zapewniono.