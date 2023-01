W tym roku masz w planach budowę? O tych zmianach w prawie musisz wiedzieć

asd

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

Od stycznia 2023 r. rozpocznie się kolejny etap cyfryzacji. Tego dnia wejdzie przepis ustawy z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 1557) od 1 stycznia wprowadzający Cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego, czyli cKOB. Zgodnie z przepisami książkę obiektu budowlanego prowadzi się obowiązkowo m.in. dla domów wielorodzinnych, hal czy budynków przemysłowych. Dla domów jednorodzinnych, letniskowych, dróg i mostów książka nie jest wymagana.

Jak zapewnia Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB), do korzystania z aplikacji cKOB nie będzie potrzebny żaden specjalistyczny sprzęt. Wystarczy komputer i przeglądarka internetowa. Dostępna jest także bezpłatna wersja mobilna na smartfony do pobrania ze sklepu Play czy AppleStore.

Obowiązkowe świadectwa charakterystyki energetycznej

Od 28 kwietnia 2023 r. wejdzie obowiązek dołączenia świadectwa charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Obowiązek ten nie będzie dotyczył budynków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego, tj. budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m kw., a także budynków zwolnionych z obowiązku sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej na podstawie w art. 3 ust. 4 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

Elektroniczny Dziennik Budowy

27 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie przepis wprowadzający Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB). Choć GUNB zapowiada, że EDB zostanie uruchomiony już 26 stycznia 2023 r. – Nie będzie już drogi odwrotu, a dzienniki papierowe będą wydawane do 31 grudnia 2029 r., z wyjątkiem dziennika budowy dotyczącego robót budowlanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją ministra obrony narodowej – tłumaczy w rozmowie z portalem businessinsider.pl Andrzej Falkowski, przewodniczący zespołu prawno-regulaminowego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Pełna cyfryzacja procesu budowlanego

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad nowelizacją prawa budowlanego, która przewiduje pełną elektronizację postępowań związanych z inwestycjami budowlanymi — link do projektu. Obecnie jest on na etapie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, czyli ma do przejścia jeszcze sześć etapów, w tym Komisję Prawniczą, zanim trafi na posiedzenie rządu. Jak czytamy w uzasadnieniu, projekt ma umożliwić przekazywanie kompletu dokumentów organowi administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w postaci elektronicznej.

Budowa domu bez pozwolenia

Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, powiedział w Polskim Radio 24, że do budowy nawet 200-metrowego domu pozwolenie nie będzie potrzebne. — Te przepisy od początku roku już będą obowiązywać – mówił Buda, a informację podała dalej Polska Agencja Prasowa.

Ta zmiana jest jednak w tej samej nowelizacji, która przewiduje pełną elektronizację procesu budowlanego. Aby weszła w życie, projekt musi przyjąć rząd, potem Sejm i Senat, a prezydent podpisać ustawę. Posiedzenie Sejmu jest zaplanowane dopiero na 11 stycznia 2023 r. Jeśli zostanie uchwalony, to wejdzie w życie raczej wiosną. Przewiduje on, że wolnostojące, nie więcej niż dwukondygnacyjne budynki mieszkalne jednorodzinne o powierzchni zabudowy powyżej 70 m kw., których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora, nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Schron na zgłoszenie

Omawiany projekt zawiera jeszcze kilka innych ważnych zmian. Przede wszystkim wprowadza do polskiego prawa definicję przydomowego schronu i umożliwia jego budowę na zgłoszenie. Zgodnie z projektem przydomowy schron to wolnostojąca budowla ochronna o konstrukcji zamkniętej i hermetycznej, o powierzchni użytkowej do 35 m kw., przeznaczona do ochrony użytkowników budynku mieszkalnego jednorodzinnego przed skutkami założonych zagrożeń militarnych, ekstremalnych zjawisk pogodowych i skażeń, znajdująca się pod ziemią lub częściowo zagłębiona w gruncie. Obecnie nie ma żadnych regulacji, jak budować schron, choć agresja Rosji w Ukrainie spowodowała, że coraz więcej osób i firm chce je mieć.

Projekt przewiduje też umożliwienie budowy na zgłoszenie m.in. zbiorników na wody opadowe i roztopowe o pojemności 5–15 m sześc., poszerzenie katalogu obiektów i prac, na które nie trzeba uzyskiwać pozwolenia ani dokonywać zgłoszenia (do katalogu zostaną dodane m.in. pawilony sprzedaży ulicznej oraz przepusty o długości do 20 m).

