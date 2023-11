W Żabce zapłacisz nie tylko gotówką. Bony Sodexo są już akceptowane

Bony Sodexo – nowa metoda płatności w Żabce

To już kolejna metoda płatności bezgotówkowych udostępniona klientom dzięki współpracy Żabki z Pluxee Polska. Od marca 2023 taką możliwość mają już posiadacze Kart Sodexo – Lunch Pass, Premiowych, Podarunkowych i Profilaktycznych. – "Od 25 lat Żabka spełnia obietnicę bliskości i wygody, oferując produkty i usługi dostosowane do potrzeb współczesnych konsumentów, koncentrując się na rozwiązaniach Quick Meal i Food to Go. Współpraca z firmą Pluxee Polska to ważny krok w rozwoju oferowanego przez nas pakietu„ Wygodnych usług”– mówi Przemysław Tomaszewski, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Usług, Grupa Żabka.

Możliwość zrealizowania Kart i Kuponów Sodexo w sklepach Żabka to ważna informacja zarówno dla osób nagrodzonych w programach wsparcia sprzedaży (konkursach, loteriach, programach lojalnościowych), jak i dla pracowników docenionych przez pracodawcę dodatkowymi środkami w formie benefitu.

Sodexo zamienia się w Pluxee

Zmiana marki z Sodexo na Pluxee oznacza, że przez jakiś czas na rynku będą dostępne zarówno karty i kupony oznaczone marką Sodexo, jak i Pluxee. Oba formaty będą ważne i można nimi będzie swobodnie płacić we wszystkich punktach akceptujących.

Jak zapłacić bonami Sodexo w Żabce?

Kupony Sodexo są papierową, bezgotówkową formą płatności. Aby je zrealizować, należy w sklepie Żabka wziąć z półki produkt i podejść z nimi do kasy. Przed finalizacją paragonu, należy poinformować sprzedawcę o wybranej metodzie płatności i przekazać kasjerowi Kupon Sodexo. Kupony są jednorazowe. Kasjer z Kuponu nie wydaje reszty, natomiast w przypadku realizacji zakupu towarów za kwotę wyższą niż wartość Kuponu należy dopłacić różnicę innym Kuponem Sodexo, gotówką lub kartą płatniczą. Dla klienta płatność Kartami Sodexo oraz Kartami Pluxee nie różni się niczym pod względem obsługi od płatności innymi kartami płatniczymi. Wystarczy poinformować kasjera o metodzie płatności i zbliżyć lub włożyć kartę do terminala płatniczego, po czym wpisać właściwy PIN.

