Nowa waloryzacja emerytur. Emeryci będą zaskoczeni podwyżką! Sprawdź!

Nowa waloryzacja rent i emerytur

Emerytury w Polsce są co roku waloryzowane przede wszystkim po to, by niwelować skutki inflacji i dostosowywać wysokość świadczeń emerytalno-rentowych do gospodarczej rzeczywistości. Dlaczego poziom inflacji podawany przez GUS jest tak ważny? Prawidłowość jest następująca: im wyższa inflacja, tym wyższa waloryzacja emerytur. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące inflacji. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2023 r. wzrosły rdr o 16,1 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,1 proc. Wcześniej, w szacunku flash GUS podawał, że w marcu ceny rdr wzrosły o 16,2 proc., a mdm wzrosły o 1,1 proc. Ponadto jak podaje Główny Urząd Statystyczny, średnie wynagrodzenie w marcu w 2023 roku w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7508,34 zł (brutto).

Przed publikacją szybkiego szacunku pod koniec marca eksperci spodziewali się inflacji na poziomie 16 proc., czyli znacznego hamowania tempa wzrostu cen w porównaniu z rekordowym lutym 2023 r., gdy GUS odnotował rekordowe 18,4 proc. W jednym z projektów ustaw, które właśnie trafiły do Sejmu zawarto m.in. prognozowane wskaźniki waloryzacji emerytur i rent. Ile będą wynosiły na przestrzeni najbliższych lat?

2024 r. - 10,19 proc.

2025 r. - 5,77 proc.

2026 r. - 4,15 proc.

2027 r. (i lata kolejne) - 4,42 proc.

W raporcie GUS podano również wzrost cen poszczególnych towarów. W marcu w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 2,3%), odzieży i obuwia (o 5%) oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 1,8%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,58 pkt proc., 0,19 pkt proc. i 0,1 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 0,9%) i rekreacji i kultury (o 0,3%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,08 pkt proc. i 0,02 pkt proc.

