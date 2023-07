i Autor: Shutterstock, Artur Hojny/Super Express Kredyty

Kredyty hipoteczne

WIBOR już spada. Jak to wypłynie na wysokość raty kredytu?

Jak informuje Interia, 20 lipca 2023 roku WIBOR 6M spadł do poziomu 6,70 proc., a 21 lipca do 6,68 proc. Obecnie analitycy prognozują spadek stóp procentowych, co bezpośrednio przełoży się też na zmniejszenie wartości wskaźnika WIBOR. Na koniec 2024 roku przewidywany jest spadek stopy referencyjnej do nawet 5 proc. Jak spadek wskaźnika WIBOR wpłynie na raty kredytu?