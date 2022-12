WIBOR usunięty z kredytu. Tańszy kredyt dla Polaków - gdzie jest haczyk?

Prezes ZUS: Dobrowolny ZUS to poważne ryzyko, także dla rynku pracy

"Przychylając się do wniosku konsumenta, sąd uznał, że przynajmniej w czasie trwania postępowania na oprocentowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w złotych składa się wyłącznie marża banku, a nie marża powiększona o wskaźnik WIBOR" -informował w listopadzie "Dziennik Gazeta Prawna". Dziennik opisał decyzję Sądu Okręgowego w Katowicach, który nakazał usunięcie z umowy kredytu zapisu, że na oprocentowanie, oprócz marży, składa się też WIBOR.

"DGP" wyjaśniło wówczas, że w rezultacie rata kredytu konsumenta spadła z 6,7 tys. zł do 1,7 tys. zł. "Choć uwzględnienie zabezpieczenia wymaga jedynie uprawdopodobnienia roszczenia, nie zmienia to tego, że mamy do czynienia zapewne z pierwszym tego typu postanowieniem dotyczącym WIBOR" - podała gazeta.

Usunięcie WIBOR z umowy

"Najbardziej bezpiecznym żądaniem pozwu jest usunięcie WIBOR z umowy i dalsza jej realizacja poprzez oprocentowanie oparte wyłącznie na marży banku - powiedział w rozmowie z portalem prawo.pl Łukasz Oleś, adwokat specjalizujący się w prawie bankowym i ubezpieczeniowym. Jak dodał w ten sposób de facto kredyt byłby "stabilny i o wiele tańszy". - W przypadku uznania przez sąd WIBOR za bezskuteczny, po stronie banku powstałoby zobowiązanie do zwrotu nadpłaconych odsetek - dodał Oleś.

Jak zaznaczył sprawy bankowe są "bardzo specyficzne" i aby zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozstrzygnięcie warto skoncentrować się na współpracy z kancelarią doświadczoną w postępowaniach, dzięki którym unieważnimy klauzulę zmiennej stopy procentowej WIBOR w umowie kredytowej. - Fakt, iż przeciwnikiem jest bank, nie wpływa negatywnie na sytuację procesową konsumenta. Banki bowiem nie mają specjalnych przywilejów i fakt, że obracają miliardami, nie czyni z nich przeciwnika, z którym nie da się wygrać - mówi w rozmowie z prawo.pl Oleś.

