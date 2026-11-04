Wielka rewolucja w Pałacu Mostowskich! Na ten cel pójdzie blisko 100 mln zł

Pałac Mostowskich przejdzie modernizację za blisko 100 mln zł. Podpisano umowę

W środę, 4 listopada w południe w warszawskiej siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umowę dotyczącą termomodernizacji Pałacu Mostowskich. Dokument podpisali inspektor Robert Frąckowiak, zastępca komendanta stołecznego policji, oraz Józef Matysiak, zastępca prezesa NFOŚiGW.

Zaplanowane prace potrwają trzy lata i obejmą m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentów, stropów i dachów. Przewidziano również całkowitą wymianę okien, w tym dachowych, a także szklanych fasad i bram. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu wszystkie roboty będą prowadzone pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków.

Panele fotowoltaiczne i magazyn energii. Zużycie prądu znacznie spadnie

Na dachu pałacu pojawi się instalacja fotowoltaiczna o dużej mocy. Wyprodukowana przez nią energia będzie przechowywana w specjalnym magazynie o pojemności 75 kWh. Dzięki modernizacji roczne zużycie energii w budynku zmniejszy się o ponad 53%.

Inwestycja obejmie również wymianę central wentylacyjnych i instalacji oświetleniowej oraz montaż nowoczesnego systemu sterowania termostatami. Przy budynku powstaną także dwa punkty ładowania samochodów elektrycznych, a wewnątrz zostanie zainstalowana winda. Pałac zostanie ponadto dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

- Pałac Mostowskich to nie tylko symbol stołecznej Policji, ale przede wszystkim obiekt o ogromnym znaczeniu historycznym dla stolicy. Przedsięwzięcie o wartości blisko 100 milionów złotych udowadnia, że ochrona zabytków i najwyższe standardy ekologiczne mogą iść w parze. Dzięki wsparciu NFOŚiGW i funduszy europejskich tworzymy przestrzeń nowoczesną, tanią w utrzymaniu, bezpieczną dla funkcjonariuszy i w pełni otwartą na potrzeby Warszawiaków – podkreślił kom. Jacek Wiśniewski, rzecznik stołecznej policji.

Historia Pałacu Mostowskich sięga XVIII wieku. Tak zmieniał się zabytkowy budynek

Początki Pałacu Mostowskich przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie sięgają czasów panowania króla Augusta III. Około 1735 roku w tym miejscu wzniesiono piętrowy dwór z trzyokienną fasadą oraz bocznymi oficynami otaczającymi dziedziniec. Jego właścicielem był Jan Zygmunt Deybel, architekt działający w Warszawie w pierwszej połowie XVIII wieku.

Po 1750 roku dwór rozbudowano i przekształcono w pałac, podwyższając budynek oraz dobudowując dwa boczne skrzydła. W 1762 roku nieruchomość przeszła w ręce wojewody mińskiego Jana Augusta Hylzena, który nabył także teren po południowej stronie rezydencji, przed głównym dziedzińcem. Około 1775 roku jego wdowa, Konstancja Hylzenowa, rozpoczęła kolejne prace budowlane. Dotychczasowy pałac rozebrano, a na jego miejscu powstał wydłużony dziedziniec wewnętrzny z dwoma parterowymi pawilonami po bokach.

W 1802 roku Tadeusz Antoni Mostowski, wnuk Jana Augusta Hylzena i kasztelan raciąski, uruchomił w pałacu drukarnię. Niezbędne maszyny oraz czcionki sprowadził z zagranicy. W latach 1823–1826 budynek przeszedł gruntowną przebudowę według projektu Antonia Corazziego, zyskując cechy późnego klasycyzmu. W późniejszym okresie dostosowano go do potrzeb Wołyńskiego Pułku Lejb-Gwardii. Kolejne prace przeprowadzono w latach 1925–1926, kiedy według projektu Aleksandra Sygietyńskiego odrestaurowano pałac zdewastowany przez wojska rosyjskie.

Pałac Mostowskich został niemal całkowicie zniszczony podczas wojny

Podczas renowacji w latach 20. XX wieku zachowano dotychczasowy wygląd zewnętrzny budynku. U podstawy attyki ryzalitu umieszczono napis: „Dowództwo Okręgu Korpusu Nr 1”. W takim stanie pałac przetrwał do 1939 roku, kiedy pożar strawił jego północną część. W czasie Powstania Warszawskiego pozostałe fragmenty budynku zostały zburzone lub wypalone. Łącznie podczas II wojny światowej zniszczeniu uległo około 85 proc. obiektu. Odbudowę rozpoczęto w 1949 roku według projektu Zygmunta Stępińskiego i Mieczysława Kuzmy, przeznaczając gmach na siedzibę Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej. W ramach prac zaprojektowano nowe podziemia oraz zlikwidowano Salę Balową.

W latach 2005–2006 odnowiono elewację pałacu, a jego dachy pokryto nową blachą miedzianą. Na attykę powrócił orzeł z 1823 roku, jednak bez sztandarów. Południowa oficyna poprzeczna jest w całości konstrukcją powojenną, wzniesioną na nowych fundamentach. Z kolei drugą oficynę poprzeczną odbudowano na zachowanych, oryginalnych fundamentach. Pierwotny wygląd attyki zmieniono, umieszczając na niej wieniec laurowy.

Pałac Mostowskich pojawił się w „Pitbullu”. Ma również swoją historię w literaturze

Zabytkowy gmach znalazł swoje miejsce także w literaturze i filmie. Pałac Mostowskich pojawia się w powieści „Zły” Leopolda Tyrmanda z 1955 roku. To właśnie tam pracuje jeden z bohaterów książki, Michał Dziarski, porucznik Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej. W latach 2004–2005 w budynku realizowano również zdjęcia do filmu, a następnie serialu „Pitbull”.

5 marca 2020 roku w pomieszczeniach Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji odsłonięto tablicę upamiętniającą sześć psów służbowych, które tragicznie zginęły wskutek awarii ciepłowniczej w koszarach przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie.