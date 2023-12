Wigilia bez inflacji. W tym roku jest tańsza o 4 proc.

Wigilia tańsza niż rok temu!

- Jeśli patrzeć na dane GUS, to inflacja na poziomie ponad 6% wciąż ciąży naszym portfelom. Mimo tego czołowym sieciom handlowym chyba udzielił się świąteczny nastrój, bo z danych zebranych przez HREIT wynika, że na produkty spożywcze potrzebne do przyrządzenia wieczerzy wigilijnej wydamy trochę niej niż przed rokiem. Za zakupy potrzebne do przyrządzenia 12 wigilijnych potraw dla 10 osób będziemy musieli zapłacić niecałe 490 złotych. To o ponad 4% mniej niż przed rokiem. W 2022 roku za te same produkty musieliśmy zapłacić 512 złotych - czytamy w raporcie HREIT.

Bartosz Turek wyjaśnia, że koszt wigilijnego koszyka został policzony na bazie 42 produktów potrzebnych do przyrządzenia 12 tradycyjnych potraw dla 10 osób. Potrawy wzięte pod uwagę to: barszcz z uszkami, zupa grzybowa, karp, dwa rodzaje śledzia, kapusta z grochem, pierogi z kapustą i grzybami, kluski z makiem i miodem, sernik, piernik, makowiec i kompot z suszu. Ceny zostały porównane w ośmiu największych sieciach handlowych.

HREIT wskazuje, że najbardziej podrożały: suszone grzyby, kiszona kapusta, większość przypraw, czy miód. Przykładowo, 150 g grzybów w 2022 roku kosztowało średnio 58,24 zł, obecnie 62,20 zł. Kiszona kapusta (3 kg) podrożała przeciętnie z 18,40 zł (2022 r.) do 25,09 zł (2023 r.), a miód z 10,02 zł za 400 g do 13,53 zł.

Potaniał za to olej, mąka, czy karp. Za 2,5 kilograma filetu lub 4 kg za całość w 2022 roku płaciliśmy średnio 131,64 zł, a obecnie przeciętna cena wynosi 102,38 zł. Średnie spadki odnotowano także w przypadku oleju rzepakowego (z 10,97 zł do 8,15 zł za litr) i mąki pszennej (z 6,78 zł za 2 kg, do 5,02 zł).

- Podczas gdy jeszcze w ubiegłym roku kilogram tej tradycyjnej ryby kosztował około 33 złote, tak teraz dane zebrane przez HREIT sugerują, że cena ta spadła do niewiele ponad 25 złotych za kilogram. To nawet o ponad 20% mniej niż przed rokiem – tak jest przynajmniej w sieciach handlowych, które nierzadko atrakcyjną ceną karpia chcą skusić klientów do zakupów. Podczas nich jest bowiem duża szansa, że do koszyka weźmiemy też inne produkty, na których sklep ma solidniejszą marżę - czytamy w raporcie HREIT.

Ile trzeba kilogramów karpia, żeby kupić mieszkanie?

HREIT jako firma zajmująca się nieruchomościami, zdecydowała się również na zabawę policzenia ile kilogramów karpia potrzeba, aby kupić metr kwadratowy mieszkania.

- W ramach zabawy na liczbach postanowiliśmy też kontynuować publikację naszego indeksu karpiowo-mieszkaniowego. Ten po nienaturalnie słabym odczycie z 2022 roku wraca do normalności. Na przestrzeni ostatnich lat za cenę metra kwadratowego mieszkania w dużym mieście można bowiem było kupić przeważnie około 400-500 kilogramów karpia. Wstępne dane za 2023 rok sugerują, że tym razem jest to około 415 kilogramów tej tradycyjnej ryby. Rok temu wynik był o prawie 100 kilogramów gorszy. Wszystko dlatego, że pod koniec 2022 roku karp był nienaturalnie drogi, a mieszkania tańsze niż dziś - czytamy w raporcie.

