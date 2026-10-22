Kosztowny finał wieloletniej batalii

Jak informuje Reuters, Sąd Rejonowy w Amsterdamie wydał wyrok, który odbije się szerokim echem w całej branży spożywczej. Holenderski koncern Heineken N.V. oraz jego grecka spółka zależna Athenian Brewery zostały zobowiązane do solidarnej zapłaty aż 111,2 miliona euro (około 125 milionów dolarów) na rzecz lokalnego konkurenta – Macedonian Thrace Brewery (MTB), znanego z produkcji piwa Vergina.

Na zasądzoną kwotę składają się dwa główne elementy:

43,3 miliona euro z tytułu utraconych zysków,

z tytułu utraconych zysków, 67,9 miliona euro w postaci skumulowanych odsetek.

Tak wysoka kwota odsetek wynika z faktu, że sprawa dotyczy działań prowadzonych przez grecką spółkę zależną Heinekena przez szesnaście lat – w okresie od 1998 do 2014 roku.

Jakie praktyki doprowadziły do tak wysokiej kary?

Sprawa ma swój początek w decyzji greckiego urzędu antymonopolowego z 2015 roku. Regulator ustalił wówczas, że Athenian Brewery, kontrolująca wtedy około 70% tamtejszego rynku piwa, systematycznie nadużywała swojej dominującej pozycji. Spółka stosowała agresywne praktyki mające na celu wypchnięcie mniejszych konkurentów, takich jak MTB, z rynku.

Wśród niedozwolonych działań greckiej filii Heinekena wymieniano:

wymuszanie umów na wyłączność z dystrybutorami i punktami gastronomicznymi,

oferowanie ukrytych rabatów lojalnościowych,

blokowanie dostępu konkurencji do półek w supermarketach.

Choć grecki urząd nałożył pierwotnie na spółkę karę w wysokości 31,5 miliona euro (później obniżoną przez sąd apelacyjny do około 27 milionów), poszkodowany konkurent postanowił walczyć o odszkodowanie za utracone korzyści na drodze cywilnej.

Dlaczego sprawa trafiła przed holenderski sąd?

Wyrok ten ma fundamentalne znaczenie dla europejskiego prawa konkurencji. Poszkodowany browar MTB zdecydował się na wytoczenie procesu w Amsterdamie – tam, gdzie znajduje się siedziba spółki matki, czyli koncernu Heineken N.V.

Sądy potwierdziły, że spółka dominująca może odpowiadać przed własnym sądem krajowym za naruszenia prawa konkurencji popełnione przez jej zagraniczną spółkę zależną. To precedens, który ułatwi innym poszkodowanym firmom dochodzenie roszczeń bezpośrednio od najbogatszych central korporacyjnych w Europie.

Jakie są reakcje stron po wyroku?

Przedstawiciele Macedonian Thrace Brewery nie kryją satysfakcji z decyzji sądu. Wskazują, że sprawiedliwości stało się zadość po niemal trzech dekadach unikania odpowiedzialności przez globalnego gracza. Wyrok ten uznawany jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii niezależnego greckiego browarnictwa.

Z kolei Heineken zapowiedział już wniesienie apelacji. Koncern argumentuje, że wyliczenia sądu opierają się na nierealistycznych założeniach dotyczących hipotetycznej sprzedaży, cen oraz rentowności konkurenta i nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji rynkowej z tamtego okresu.