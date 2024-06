Wyszedł z domu na L4 i poniósł karę. Sąd teraz przyznał mu rację

QUIZ PRL. Kto chodził wtedy do szkoły, musi to pamiętać! 15/15 tylko dla prymusów

ZUS kontroluje L4 i cofa zasiłek chorobowy

Pracownika na zwolnieniu lekarskim może skontrolować zarówno pracodawca jak i ZUS. Kontrolerzy sprawdzają, czy L4 wykorzystywane są zgodnie z celem. Często zdarza się bowiem, że pracownik w czasie zwolnienia lekarskiego podejmuje inną pracę albo wyjeżdża na wypoczynek czy robi remont w domu. Jeśli okaże się, że pracownik niewłaściwie korzysta z L4, to ZUS może mu zabrać zasiłek chorobowy. Tak było w przypadku pana Kamila, którą jako pierwszy opisał "Dziennik Toruński".

Mężczyzna prowadzi firmę budowlaną, podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. W lutym 2023 r. miał wypadek przy pracy. Po pobycie w szpitalu, gdzie przeszedł operację, kontynuował rehabilitację w domu. Gdy kontrolerzy z toruńskiego oddziału ZUS nie zastali pana Kamila w domu, w piśmie żądali usprawiedliwienia nieobecności w określonym, kilkunastodniowym terminie. Takie pismo do niego nie dotarło, a w konsekwencji mężczyzna stracił zasiłek chorobowy. Co ciekawe – na zwolnieniu było napisane, że "chory może chodzić".

Sąd cofa decyzję ZUS

Pan Kamil uznał, że decyzja jest niesprawiedliwa i skierował sprawę do sądu, który zmienił decyzję ZUS. Sąd zwrócił uwagę na to, że mężczyzna nie miał nawet możliwości usprawiedliwić się ZUS-owi, bo korespondencja nie została mu skutecznie dostarczona. Najważniejszy był jednak fakt, że mężczyzna prawidłowo wykorzystywał L4 i zasiłek chorobowy mu się należy. - "Ubezpieczony, korzystając ze zwolnienia, może wszak wykonywać czynności niezbędne dla zaspokojenia jego podstawowych potrzeb życiowych, a nawet zmienić miejsce pobytu na czas leczenia. Co istotne może on, realizując zalecenia lekarskie, wyjść z domu np. na spacer. Może także udać się na wizytę kontrolną bądź rehabilitację, w tym przeprowadzaną samodzielnie, w warunkach domowych"- zaznaczyła uzasadniając wyrok asesor sądowa.

Wyrok w tej sprawie wraz z uzasadnieniem opublikowany został na Portalu Orzeczeń Sądowych i oznaczony jako nieprawomocny.

