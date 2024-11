Nowe świadczenia z ZUS

Rok 2025 przyniesie sporo zmian w wypłatach z ZUS. Na spore podwyżki świadczeń mogą liczyć osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Podwyżka świadczeń z ZUS jest bezpośrednio powiązana z waloryzacją renty socjalnej, która od marca 2025 roku może wzrosnąć do 1879,27 zł brutto. A to wpłynie na wysokość świadczenia wspierającego, które waha się od 40 do 220 procent renty socjalnej. Kwota przyznana konkretnej osobie zależy m.in. od przydzielonej liczby punktów w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Tym samy okazuje się, że maksymalna wysokość przyznawanego przez ZUS świadczenia wspierającego może wynieść 4136 zł.

Kto i na jakich zasadach może otrzymać świadczenie wspierające? Podstawą jest ukończenie 18. roku życia przez osobę z niepełnosprawnością i posiadanie decyzji określającej poziom potrzeby wsparcia. Wartość tego poziomu musi mieścić się w przedziale od 70 do 100 punktów. Decyzja wydawana jest przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wsparcie niepełnosprawnych i ich opiekunów

Trzeba podkreślić, że czym innym jest świadczenie wspierające, a czym innym zasiłek pielęgnacyjny, a jeszcze czym innym dodatek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z zapowiedziami świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci wzrasta w 2025 r. o 299 zł (z kwoty 2988 zł) do kwoty 3287 zł. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego nie zmienia się i cały czas wynosi 215,84 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Natomiast dodatek pielęgnacyjny wynoszący obecnie 330,07 zł miesięcznie może wzrosnąć do kwoty 335 zł miesięcznie. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia.