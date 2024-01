i Autor: Fot. Getty Images

Ważne zmiany

Wzrost cen leków od 1 stycznia 2024. Podwyżki to nie jedyny problem

Nowy rok przyniósł spore zmiany w służbie zdrowia. Wprowadzono nowe zasady kolejek do przychodni,wzrosły ceny leków w aptekach, ale też do refundacji weszły nowe leki. To dobra wiadomości m.in. dla diabetyków i chorych na serce – podaje serwis gazeta.pl.