Zakup mieszkania pod wynajem bez odliczenia? Zmiany mają wejść od nowego roku

Zmiany w przepisach podatkowych

Wszystko za sprawą zmian w przepisach podatkowych i wynikającej z nich nowej interpretacji skarbówki. Jak informuje dziennika, zakłada ona, że mieszkań i domów kupionych w 2022 r. nie można już amortyzować. Tylko ci, którzy kupili lub wybudowali nieruchomości mieszkalne przed 1 stycznia 2022 r., korzystają z amortyzacji, ale tylko do końca tego roku.

Od 2023 r. zakaz obejmie już wszystkie mieszkania i budynki mieszkalne - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej". A to oznacza, że nie można odliczyć już wielu kosztów. W praktyce oznacza to jednak, że wielu kosztów w ogóle nie można odliczyć. Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, informując, że kto kupi mieszkanie pod wynajem, nie może odliczyć jednorazowo podatku od czynności cywilnoprawnych. Koszt zapłaconego podatku zwiększy wartość początkową nabywanej nieruchomości - donosi dziennik.

Na czym polega problem?

Jak wyjaśnia gazeta, problem polega na tym, że taka wartość początkowa jest ustalana wyłącznie dla celów amortyzacji, a skoro od 2022 r. nie można amortyzować nieruchomości, to wydatek na PCC przepadnie. Na tym jednak nie koniec. Bożena Nowicka z firmy Doradca Zespół Doradców Finansowo-Księgowych w rozmowie z dziennikiem wymienia wymienia także: opłaty notarialne, skarbowe, odsetki od kredytu, prowizje, które zostały poniesione w związku z zakupem lub do momentu przyjęcia danego lokalu albo budynku do używania.

- Stracą także ci, którzy kupują lokal do remonty. Wydatki związane z zakupem będzie można odliczyć dopiero po sprzedaży nieruchomości. Jeżeli właściciel nie sprzeda mieszkania, kosztów nie odliczy - czytamy w "DGP".

