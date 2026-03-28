Pracownicy, którzy tej nocy przepracują o godzinę mniej z powodu zmiany czasu na letni, otrzymają pełne podstawowe wynagrodzenie, niezależnie od stałej pensji czy stawki godzinowej.

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) zapewni wsparcie każdemu pracownikowi, który będzie miał wątpliwości dotyczące prawidłowości wynagrodzenia za ten okres.

Jedyną zmianą będzie brak dodatku za pracę w porze nocnej za tę jedną "brakującą" godzinę, co jednak nie jest znaczącą kwotą (ok. 5,46 zł brutto).

Zmiana czasu a pensja. Czy za krótszą noc należy się pełne wynagrodzenie?

Zmiana czasu z zimowego na letni co roku budzi te same pytania wśród osób pracujących na nocnej zmianie. Tej nocy, gdy o godz. 2 przesuwamy zegary od razu na godz. 3, czas pracy skraca się o godzinę. Wielu pracowników zastanawia się, czy w związku z tym ich pensja również zostanie pomniejszona. Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki uspokaja i wyjaśnia, że pracownikowi należy się pełne wynagrodzenie zasadnicze.

Chociaż przepisy wprost nie regulują kwestii tego, jak powiązana jest zmiana czasu a wynagrodzenie, to zastosowanie mają ogólne zasady Kodeksu pracy. Mówią one, że jeśli pracownik był gotowy do świadczenia pracy, ale nie mógł jej wykonywać z przyczyn od siebie niezależnych – a taką jest właśnie administracyjna zmiana czasu – zachowuje prawo do pełnej pensji. Zasada ta dotyczy zarówno osób zatrudnionych na stałej pensji miesięcznej, jak i tych, których wynagrodzenie jest liczone na podstawie stawki godzinowej. W praktyce oznacza to, że za marcową nocną zmianę pracownik otrzyma takie samo wynagrodzenie zasadnicze, jak za każdą inną.

Jak zmiana czasu wpływa na dodatek za pracę w nocy?

Sytuacja wygląda jednak trochę inaczej, jeśli chodzi o dodatek za pracę w porze nocnej. To jedyny element pensji, który w związku ze zmianą czasu będzie niższy. Jak tłumaczy Główny Inspektor Pracy, wynika to wprost z przepisów. Pora nocna, zgodnie z Kodeksem pracy, obejmuje 8 godzin między godz. 21 a 7, a dodatek do wynagrodzenia przysługuje za każdą godzinę przepracowaną w tych ramach.

Dodatek za pracę w nocy przysługuje za każdą faktycznie przepracowaną godzinę, więc w przypadku zmiany czasu na letni, za „znikającą” godzinę po prostu się go nie otrzyma. „To jedyna różnica dotycząca osób pracujących w nocy, gdy zegary przestawiane będą na czas letni” – podkreśla Marcin Stanecki. Nie jest to jednak znacząca strata finansowa. Jak dodaje szef PIP, wysokość dodatku to 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. „Nie powinna to być jednak odczuwalna zmiana, bo w marcu ten dodatek wynosi całe 5,46 zł brutto za godzinę” – precyzuje.

Co zrobić, gdy pracodawca obniży wynagrodzenie?

Co w sytuacji, gdy pracodawca potrąci pracownikowi część pensji zasadniczej za tę jedną nieprzepracowaną godzinę? Takie działanie jest niezgodne z obowiązującymi zasadami. Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki zapewnia, że w takiej sytuacji pracownik nie jest pozostawiony sam sobie i może liczyć na pomoc.

„Gdyby ktokolwiek miał wątpliwości co do tego, czy pracodawca nie obniżył mu wynagrodzenia za ten czas, zawsze może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o pomoc. Wszyscy zatrudnieni mogą liczyć na nasze wsparcie. Nie tylko wtedy, gdy jest zmieniany czas z zimowego na letni” – podkreślił szef PIP.