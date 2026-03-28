- Pracownicy, którzy tej nocy przepracują o godzinę mniej z powodu zmiany czasu na letni, otrzymają pełne podstawowe wynagrodzenie, niezależnie od stałej pensji czy stawki godzinowej.
- Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) zapewni wsparcie każdemu pracownikowi, który będzie miał wątpliwości dotyczące prawidłowości wynagrodzenia za ten okres.
- Jedyną zmianą będzie brak dodatku za pracę w porze nocnej za tę jedną "brakującą" godzinę, co jednak nie jest znaczącą kwotą (ok. 5,46 zł brutto).
Zmiana czasu a pensja. Czy za krótszą noc należy się pełne wynagrodzenie?
Zmiana czasu z zimowego na letni co roku budzi te same pytania wśród osób pracujących na nocnej zmianie. Tej nocy, gdy o godz. 2 przesuwamy zegary od razu na godz. 3, czas pracy skraca się o godzinę. Wielu pracowników zastanawia się, czy w związku z tym ich pensja również zostanie pomniejszona. Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki uspokaja i wyjaśnia, że pracownikowi należy się pełne wynagrodzenie zasadnicze.
Chociaż przepisy wprost nie regulują kwestii tego, jak powiązana jest zmiana czasu a wynagrodzenie, to zastosowanie mają ogólne zasady Kodeksu pracy. Mówią one, że jeśli pracownik był gotowy do świadczenia pracy, ale nie mógł jej wykonywać z przyczyn od siebie niezależnych – a taką jest właśnie administracyjna zmiana czasu – zachowuje prawo do pełnej pensji. Zasada ta dotyczy zarówno osób zatrudnionych na stałej pensji miesięcznej, jak i tych, których wynagrodzenie jest liczone na podstawie stawki godzinowej. W praktyce oznacza to, że za marcową nocną zmianę pracownik otrzyma takie samo wynagrodzenie zasadnicze, jak za każdą inną.
Jak zmiana czasu wpływa na dodatek za pracę w nocy?
Sytuacja wygląda jednak trochę inaczej, jeśli chodzi o dodatek za pracę w porze nocnej. To jedyny element pensji, który w związku ze zmianą czasu będzie niższy. Jak tłumaczy Główny Inspektor Pracy, wynika to wprost z przepisów. Pora nocna, zgodnie z Kodeksem pracy, obejmuje 8 godzin między godz. 21 a 7, a dodatek do wynagrodzenia przysługuje za każdą godzinę przepracowaną w tych ramach.
Dodatek za pracę w nocy przysługuje za każdą faktycznie przepracowaną godzinę, więc w przypadku zmiany czasu na letni, za „znikającą” godzinę po prostu się go nie otrzyma. „To jedyna różnica dotycząca osób pracujących w nocy, gdy zegary przestawiane będą na czas letni” – podkreśla Marcin Stanecki. Nie jest to jednak znacząca strata finansowa. Jak dodaje szef PIP, wysokość dodatku to 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. „Nie powinna to być jednak odczuwalna zmiana, bo w marcu ten dodatek wynosi całe 5,46 zł brutto za godzinę” – precyzuje.
Co zrobić, gdy pracodawca obniży wynagrodzenie?
Co w sytuacji, gdy pracodawca potrąci pracownikowi część pensji zasadniczej za tę jedną nieprzepracowaną godzinę? Takie działanie jest niezgodne z obowiązującymi zasadami. Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki zapewnia, że w takiej sytuacji pracownik nie jest pozostawiony sam sobie i może liczyć na pomoc.
„Gdyby ktokolwiek miał wątpliwości co do tego, czy pracodawca nie obniżył mu wynagrodzenia za ten czas, zawsze może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o pomoc. Wszyscy zatrudnieni mogą liczyć na nasze wsparcie. Nie tylko wtedy, gdy jest zmieniany czas z zimowego na letni” – podkreślił szef PIP.
