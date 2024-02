To będzie cios! Co z darmowym BLIK? Jest decyzja

ZUS odmawia zwrotu nadpłaconych składek

"Dziennik Gazeta Prawna" pisze o decyzji ZUS, w której ubezpieczyciel odmawia zwrotu nadpłaconych składek, mimo że minął już termin na dokonanie korekty deklaracji składkowej. ZUS nie bierze pod uwagę faktu, że proces sądowy, który potwierdził nadpłatę, zakończył się dopiero teraz.

Wynika to przepisów wprowadzonych 2 lata temu. Płatnicy nie mogą korygować swoich rozliczeń składkowych z ZUS, jeśli minęło pięć lat od terminu na zapłatę składek. Problem pojawia się, gdy sprawa trafia do sądu, a wyrok zapada po tych pięciu latach. Nawet jeśli ZUS przegra sprawę i z orzeczenia wynika, że płatnik nadpłacił składki, nie zostanie to uwzględnione na jego koncie, gdzie znajdują się rozliczenia z ZUS, tylko na koncie ubezpieczonego. W efekcie nadpłata nie zostanie zwrócona – pisze „DGP”.

Terminy korekty składek

Zgodnie z art. 48d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - płatnik składek nie może złożyć dokumentów rozliczeniowych po upływie pięciu lat od dnia, w którym upłynął termin opłacenia składek rozliczonych w tej deklaracji i w tym raporcie. Dodatkowo przepisy zakładają, że korekty dokumentów za okres do końca 2021 r. mogły być dokonywane do 1 stycznia 2024 r. To oznacza, że składki ZUS należne za okresy do końca 2021 r. nie mogą już być korygowane.

Wyrok sądu nie wystarczy

Nikt jednak nie przewidział sytuacji, gdy potrzeba dokonania zmiany w rozliczeniach płatnika wynika z prawomocnego wyroku sądowego - informuje "DGP". Dotychczas taka kwota była zwracana płatnikowi albo zaliczana na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych składek. Jednak ta zasada już nie obowiązuje dla składek, którym upłynie pięcioletni termin albo które dotyczą okresu do 2021 r. Zdaniem ekspertów, z którymi rozmawiał "DGP" , nadpłacone składki nie będą do odzyskania przez płatnika. Problem dotyczy składek za okresy przypadające do końca 2021 r. Te należne od 1 stycznia 2022 r. nadal mogą być korygowane, bo nie minął jeszcze pięcioletni termin.

QUIZ PRL. Czy znasz te słowa? Pytanie 1 z 15 Czym zajmowała się repasaczka? wypasaniem krów wypłacaniem reparacji wojennych naprawianiem pończoch lub rajstop Dalej