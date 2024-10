Zwrot podatku dla emerytów

Część seniorów w przyszłym roku będzie mogła nadal liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w postaci zwrotu podatku. Jednak nie każdy senior może liczyć na spore zyski wynikające z rozliczenia podatkowego. "Fakt" wyjaśnia, że dotyczy to wyłącznie emerytów o niskich emeryturach, którym w tym roku potrącono zaliczki na PIT od trzynastek i czternastek. O co dokładnie chodzi? W sytuacji, kiedy to w rocznym rozliczeniu dochody danego emeryta nie przekroczą 30 tys. zł, to będzie ona miała możliwość mogli ubiegania się o zwrot zaliczki PIT z tych dodatkowych świadczeń. Prognozy wskazują, że urząd skarbowy może zwrócić jednorazowo od 300 do 400 zł. Dlaczego akurat jest tutaj mowa o 30 tys. zł? Właśnie kwotę 30 tys. zł to kwota wolna od podatku.

Dziennik wylicza, że na najwyższy zwrot ze skarbówki mogą liczyć ci emeryci, którzy otrzymują świadczenie z ZUS rzędu 2184 zł netto, czyli na rękę. Te osoby dostaną zwrot 404 zł. Natomiast seniorzy z minimalną emeryturą - 1781 zł brutto - dostaną ok. 236 zł zwrotu. Warto podkreślić, że zwroty podatkowe rosną wraz ze wzrostem emerytury "na rękę". Jest jednak limit, po którym nie przysługuje już zwrot. Przy świadczeniu netto wynoszącym 2275 zł i więcej zwrot wynosi 0 zł.

Kiedy zwrot podatku

Kiedy dokładnie wybranie seniorzy mogą liczyć na zastrzyk gotówki ze skarbówki? Wpływu na konto można spodziewać się dopiero po 15 lutego 2025 roku. Wówczas fiskus udostępni podatnikom wstępnie wypełnione deklaracje PIT. Najszybciej, bo raptem w ciągu kilku dni, zwrotu mogą spodziewać się te osoby, które skorzystają z usługi Twój e-PIT.

