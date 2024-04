2 grosze z ZUS! Coraz więcej groszowych emerytur dla seniorów

W Polsce przybywa groszowych emerytur!

Obecnie minimalna emerytura wynosi 1780,96 zł. Nawet jeśli czyjeś składki ZUS starczają tylko na niższe świadczenie (np. 800 zł miesięcznie), to jeśli osiągnął wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz przepracował 20 lat (dla kobiet) lub 25 lat (dla mężczyzn), jego świadczenie będzie podwyższone do minimalnego.

Jak jednak zauważa "Rzeczpospolita", nie wszyscy mogą na to liczyć. W przypadku niespełnienia tych warunków wysokość emerytury jest zależna od składek odprowadzonych do systemu. Według danych, na które powołuje się "Rz" w grudniu 2023 roku wypłacono 396,8 tys. emerytur poniżej świadczenia minimalnego. To wzrost o 8,6 proc. względem grudnia 2022 roku i o 17 proc. więcej względem grudnia 2021 roku.

Do 2030 roku nawet 600 tys. emerytów może pobierać świadczenia poniżej minimalnej. Najniższe z nich wynosi dokładnie 2 grosze. Oczywiście nie wszystkie emerytury niższe iż 1780,96 zł są dosłownie groszowe (ktoś może otrzymywać np. 1400 zł emerytury), ale w przypadku najniższych świadczeń często koszty obsługi i wypłaty są wyższe niż wartość emerytury.

Skąd w systemie znajdują się groszowe emerytury?

Jak wyjaśnia w rozmowie z "Rz" dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego dla osób urodzonych do końca 1948 roku warunkiem do nabycia emerytury oprócz osiągnięcia odpowiedniego wieku, było wypracowanie również stażu. Jednak od 1949 roku wystarczy tydzień pracy, aby otrzymać emeryturę, nawet jeśli wyniesie kilka groszy. Zdaniem Lasockiego powinno wprowadzić się minimalny staż uprawniający do emerytury, bo pod tym kątem Polska jest ewenementem. Dodał również, że pod tym kątem istotne będzie zapowiadane oskładkowanie umów zlecenie.

Groszowe emerytury dotyczą głównie kobiet, które stanowią 78 proc. ogółu beneficjentów "groszowych" emerytur.

