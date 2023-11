Amazon zmienia zasady zwrotów. Wszystko przez Black Friday i święta

Black Friday i święta w Amazon

Black Friday i okres przed świętami Bożego Narodzenia to czas wzmożonego ruchu i liczby zakupów dla Amazona. Firma idzie na rękę klientom i zmienia zasady zwrotów towarów. Amazon wydłuża czas, jaki mają klienci na zwrot zakupionych towarów. Jednak jest tu pewien haczyk, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę. "Każdy, kto kupi produkty w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, może je zwrócić do 31 stycznia 2024 r. W przypadku artykułów zakupionych na początku listopada oznacza to dwumiesięczny okres zwrotu" – ogłosił Amazon, a komunikat firmy cytuje serwis dlahandlu.pl. Ale uwaga! Przedmioty podlegające tym nowym zasadom polityki zwrotów muszą być nowe, nieużywane i kompletne. "Zasadniczo w przypadku naszej gwarancji zwrotu obowiązują te same wyjątki, co w przypadku prawa do odstąpienia od umowy. Jeśli więc punkty te nie zostaną spełnione, przedmioty nie zostaną przyjęte" — wyjaśnia Amazon, o czym informuje serwis dlahandlu.pl.

Black Friday ( z ang. czarny piątek) to piątek po Dniu Dziękczynienia, przez wiele osób utożsamiany z początkiem sezonu zakupów przed Bożym Narodzeniem głównie w Stanach Zjednoczonych. W 2023 roku Black Friday przypada na dzień 24 listopada.

