Ceny najmu w Polsce spadają! Rekordowe spadki w tych miastach

Mieszkanie na wynajem 2024

Na rynku mieszkań zachodzą poważne zmiany. Wygląda na to, że okres rekordowych cen najmu powoli mija. Notowane są spadki cen lokali na wynajem w wielu miastach w Polsce. Z raportu Rentier i Expander wynika, że w lutym 2024 sytuacja wyraźnie się zmieniła. W końcu, licząc od marca 2019 roku, spadki stawek najmu zanotowano aż w 14 miastach. Gdzie mieszkania tanieją najbardziej? Badanie pokazuje, że w lutym w porównaniu do stycznia największe spadki cen najmu zanotowano w Częstochowie (-6,8%), Radomiu (-6,2%) i Toruniu (-5,1%). Jedyne miasta, gdzie obeszło się bez spadków, to Katowice (+1,5%), Łódź (+1,2%) i Sosnowiec (+0,2%). Średnia miesięczna zmiana wyniosła natomiast -1,93%. I to rekordowy spadek raportu Rentier i Expander.

Jednak to początki spadków cen. W wielu miastach wciąż ceny są wysokie i zanotowały średni wzrost o 1,15% w ciągu roku. Ciekawostką jest Białystok. W tym mieście w porównaniu rok do roku ceny najmu mieszkania poszły w górę aż o 7,8%, a we Wrocławiu spały aż o 4,8%.

Co bardziej się opłaca: kupno czy wynajem?

W takiej sytuacji pojawia się pytanie. Co bardziej się opłaca: kupno mieszkania czy wynajem mieszkania? Biorąc pod uwagę możliwość skorzystania z preferencyjnego kredytu mieszkaniowego przyznawanego w ramach programu „Mieszkanie na start”, można przeprowadzić symulacje rat kredytu na mieszkanie o powierzchni około 45 mkw dla bezdzietnej pary i na tej podstawie stwierdzić, że w 12 z 17 miast rata takiego kredytu byłaby niższa niż koszt najmu. W pięciu miastach to najem byłby tańszy. Najbardziej opłacalna byłaby przeprowadzka do własnego mieszkania dla uczestników tego programu mieszkających w Szczecinie (599 zł miesięcznie), Radomiu (563 zł miesięcznie) i Sosnowcu (516 zł miesięcznie). Nieopłacalne jest to dla osób decydujących się na zamieszkanie w Krakowie lub Warszawie, gdzi enajem byłby tańszy o około tysiąc złotych.

