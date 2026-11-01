Czy 2 listopada sklepy są otwarte? Tak pracuje handel po Wszystkich Świętych

Anna Wojnowska
2026-11-01 13:24

Dzień po Wszystkich Świętych wielu z nas rusza na zaległe zakupy spożywcze lub odwiedza galerie handlowe. Czy 2 listopada sklepy są otwarte, czy obowiązują niedzielne ograniczenia? Wyjaśniamy, jak w Dzień Zaduszny pracują popularne sieci i co na ten temat mówią przepisy.

Wózek z zakupami przy wejściu do marketu. O otwarciu sklepów 2 listopada dowiesz się na Eska.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Czy 2 listopada sklepy są otwarte? Tak pracuje handel po Wszystkich Świętych

2 listopada sklepy otwarte czy zamknięte?

Po uroczyście obchodzonym święcie 1 listopada i zamkniętych placówkach wielkopowierzchniowych, Dzień Zaduszny przynosi powrót do tradycyjnego rytmu handlowego. Dla wszystkich planujących uzupełnienie zapasów mamy dobrą wiadomość: 2 listopada sklepy otwarte są bez jakichkolwiek przeszkód prawnych.

Supermarkety, dyskonty oraz centra handlowe funkcjonują tego dnia według standardowych poniedziałkowych harmonogramów. Bez problemu zrobisz zakupy w najważniejszych sieciach handlowych, w tym w:

  • marketach spożywczych takich jak Biedronka, Lidl, Dino, Kaufland czy Carrefour,
  • galeriach handlowych, sklepach odzieżowych, drogeriach i salonach meblowych,
  • lokalnych sklepach osiedlowych oraz placówkach franczyzowych.

Co o pracy w Zaduszki mówią przepisy? Kluczowe kwestie prawne

Pytanie o to, czy 2 listopada sklepy są otwarte, pojawia się co roku ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z Dniem Wszystkich Świętych. Warto pamiętać, że Dzień Zaduszny nie znajduje się w wykazie dni ustawowo wolnych od pracy. Oznacza to, że nie obejmują go ograniczenia wynikające z ustawy o zakazie handlu w niedziele i święta.

Część osób zastanawia się również, czy za 1 listopada przypada dodatkowy dzień wolny do odebrania w pracy. Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy tylko święto przypadające w dzień inny niż niedziela (np. w sobotę) obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Ponieważ Wszystkich Świętych przypada w niedzielę, poniedziałek 2 listopada pozostaje zwykłym dniem roboczym zarówno dla pracowników biurowych, jak i dla personelu handlowego.

Cmentarz w Bydgoszczy - 1 listopada
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W jakich godzinach zrobisz zakupy po Wszystkich Świętych?

Choć przepisy nie nakładają żadnych ograniczeń na godziny otwarcia placówek handlowych w Dzień Zaduszny, poszczególne sieci mogą dostosować grafik do spodziewanego natężenia ruchu. Po jednodniowej przerwie w handlu sklepy często odnotowują większą liczbę klientów, dlatego wiele z nich działa w szerszym niż pełnym wymiarze.

Większość dyskontów i supermarketów otwiera się już o godzinie 6:00 lub 7:00 i przyjmuje klientów do późnych godzin wieczornych. Jeśli chcesz uniknąć tłumów przy kasach, warto zaplanować wizytę w sklepie wczesnym rankiem lub w godzinach przedpołudniowych.

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Pytanie 1 z 10
Czym różni się Dzień Zaduszny od Wszystkich Świętych?
 
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