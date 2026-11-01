Czy KFC jest otwarte 1 listopada 2026? Godziny otwarcia KFC we Wszystkich Świętych

Anna Wojnowska
2026-11-01 7:47

Planujesz intensywny dzień pełen odwiedzin na cmentarzach i zastanawiasz się, czy KFC jest otwarte 1 listopada? Święto Wszystkich Świętych kojarzy się z zamkniętymi sklepami, jednak branża gastronomiczna rządzi się własnymi prawami. Sprawdź, jak 1 listopada 2026 roku funkcjonują popularne restauracje i na co warto zwrócić uwagę, zanim wyruszysz w drogę po ciepły posiłek.

Mężczyzna podchodzi do wejścia KFC. Na drzwiach wisi kartka z godzinami otwarcia 1 listopada. O szczegółach przeczytasz w Eska.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Czy KFC jest otwarte 1 listopada 2026? Godziny otwarcia KFC we Wszystkich Świętych

Zakaz handlu a restauracje fast food – co mówią przepisy?

1 listopada 2026 roku wypada w niedzielę. Dla dyskontów, supermarketów i galerii oznacza to tzw. podwójny zakaz handlu – wynikający zarówno z przepisów o dniach ustawowo wolnych od pracy, jak i z ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Jednak polskie prawo przewiduje kluczowy wyjątek, o którym wielu z nas zapomina: zakaz ten nie dotyczy placówek gastronomicznych.

Zgodnie z art. 6 ustawy o ograniczeniu handlu, lokale, w których przeważa działalność gastronomiczna, są w pełni zwolnione z zakazu pracy w święta. Oznacza to, że z prawnego punktu widzenia restauracje KFC mogą przyjmować klientów bez przeszkód, a o otwarciu konkretnego punktu decyduje dyrekcja sieci lub lokalny franczyzobiorca.

Gdzie zjesz, a które lokale będą zamknięte 1 listopada?

Choć przepisy dają restauracjom zielone światło, w praktyce to, czy zjesz w ulubionym lokalu, zależy przede wszystkim od jego lokalizacji. Zastanawiając się, czy KFC jest otwarte 1 listopada, warto pamiętać o podziale na dwie główne kategorie punktów.

  • Restauracje wolnostojące i Drive-Thru. Zdecydowana większość samodzielnych lokali z obsługą kierowców, placówek przy stacjach benzynowych oraz przy głównych trasach wylotowych z miast będzie otwarta. Ich godziny otwarcia mogą być jednak nieco skrócone – wiele z nich rozpoczyna pracę nieco później niż zwykle, np. od godziny 11:00 lub 12:00.
  • KFC w galeriach handlowych. Punkty zlokalizowane w strefach gastronomicznych (food court) dużych centrów handlowych będą nieczynne. Wynika to z prostego faktu – całe obiekty handlowe są 1 listopada zamknięte dla kupujących.
Cmentarz w Bydgoszczy - 1 listopada
Galeria zdjęć 95

Jak sprawnie sprawdzić godziny otwarcia KFC we Wszystkich Świętych 2026?

Planując powrót z cmentarza lub dłuższą podróż w dzień Wszystkich Świętych, warto wcześniej zweryfikować harmonogram pracy konkretnej restauracji. Unikniesz w ten sposób nadrabiania drogi i staniecia przed zamkniętymi drzwiami.

Najszybsze sposoby na sprawdzenie godzin otwarcia to:

  • oficjalna aplikacja i strona KFC. W zakładce z lokalizacjami znajdziesz aktualne informacje o godzinach pracy każdego punktu w dni świąteczne.
  • wizytówka Google Maps. Profil konkretnej restauracji w mapach Google jest zazwyczaj na bieżąco uaktualniany o status otwarcia w dni wolne od pracy.
  • zamówienia z dostawą. Jeśli chcesz zamówić jedzenie do domu poprzez KFC Delivery, Pyszne.pl, Glovo czy Uber Eats, pamiętaj, że dostępność usługi zależy nie tylko od otwarcia kuchni, ale również od liczby kurierów pracujących 1 listopada w Twojej okolicy.
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