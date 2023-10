Spis treści

KOALICJA OBYWATELSKA

W swoim programie wyborczym Koalicja Obywatelska ogłosiła listę 100 konkretnych działań, które planuje podjąć w ciągu pierwszych 100 dni po przejęciu rządów. Z tej listy wybraliśmy propozycje dedykowane seniorom.

Emerytury do 5 tys. zł brutto bez podatku

Zapowiedź podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł będzie miała pozytywny wpływ na sytuację finansową seniorów. Emeryci otrzymujący emerytury do 5 tysięcy złotych brutto miesięcznie nie będą płacić podatku dochodowego i otrzymają pełną kwotę swojej emerytury. Im wyższa emerytura, tym większa będzie korzyść z podniesienia kwoty wolnej od podatku. Największe korzyści będą czerpać seniorzy otrzymujący emerytury przekraczające 2,5 tys. zł brutto. Mogą oni zyskać nawet dodatkowe 300 złotych miesięcznie.

Zamrożenie cen gazu

Postulat zamrożenia cen gazu w 2024 roku dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych na poziomie roku 2023 jest działaniem o charakterze ochronnym, przeciwdziałające ubóstwu energetycznemu.

Wzrost zasiłku pogrzebowego

Zapowiedź podniesienia zasiłku pogrzebowego z 4 tys. zł do 6450 zł (czyli 150 proc. płacy minimalnej) to propozycja oczekiwana przez społeczeństwo. Stawka nie była podnoszona od marca 2011 r. Wcześniej świadczenie wynosiło 200 proc. przeciętnej pensji w dniu śmierci osoby, która ma być chowana.

Zniesienie podatku Belki

Podatek od zysków kapitałowych, zwany także podatkiem Belki, dotyczy nie tylko inwestycji giełdowych, ale również oszczędności, takich jak lokaty bankowe, obligacje skarbowe czy fundusze inwestycyjne. Zgodnie z zapowiedziami Koalicji Obywatelskiej, zyski kapitałowe do kwoty 100 tys. zł byłyby zwolnione z podatku Belki. Ponadto, zwolnienie z podatku Belki miałoby obowiązywać tylko dla zysków kapitałowych, które zostaną osiągnięte w ciągu 12 miesięcy od zakupu instrumentu finansowego.

Zapowiedzi zmian w ochronie zdrowia

Koalicja Obywatelska zapowiedziała zwiększenie dostępności do usług lekarzy geriatrów oraz opieki długoterminowej, przy wykorzystaniu funduszy unijnych.

Postulowała również zniesienie limitów NFZ w szpitalach, co może przyczynić się do skrócenia czasu oczekiwania na konsultacje i zabiegi medyczne, oraz rozszerzenie systemu rezerwacji wizyt u lekarza o możliwość rezerwacji za pomocą SMS-ów i e-maili. Oznacza to, że pacjenci będą mogli zarezerwować wizytę w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności stawienia się osobiście lub dzwonienia do placówki medycznej.

TRZECIA DROGA

W programie Trzeciej drogi, koalicji Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego, brak wyodrębnionych i dedykowanych seniorom postulatów. Partia ta zapowiada, że jej priorytetem są strategiczne reformy, które wpłyną na siłę Polski i jakość życia każdego z nas.

Jednak w programie Trzeciej drogi znalazł się postulat skrócenia czasu oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty. Obietnica ta może być krokiem w kierunku efektywnego i dostępnego systemu opieki zdrowotnej, który nie tylko zaspokoi potrzeby obywateli, ale będzie również służyć długofalowym interesom kraju.

NOWA LEWICA

Program Nowej Lewicy zawiera co najmniej jedenaście propozycji stworzonych z myślą o seniorach oraz osobach w wieku okołoemerytalnym.

Emerytury stażowe

Postulat Nowej Lewicy zakłada, że emerytura mogłaby być przyznawana po osiągnięciu określonego stażu pracy, bez konieczności spełniania kryterium wieku. Politycy tej formacji, wspólnie z OPZZ, zaprezentowali już w marcu 2020 roku projekt ustawy dotyczący emerytur stażowych. Zgodnie z tym projektem, emerytura stażowa przyznawana była po 35 latach pracy dla kobiet oraz po 40 latach pracy dla mężczyzn, bez konieczności spełniania kryterium wieku. Osoby te, ze względu na negatywny wpływ często fizycznej pracy, nie są w stanie pracować jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Jednocześnie nie spełniają kryteriów wymaganych do uzyskania renty z powodu niezdolności do pracy.

Wliczanie umów cywilnoprawnych do stażu pracy

Nowa Lewica proponuje, aby okres zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych był wliczany do stażu pracy. Oznaczałoby to, że osoby zatrudnione na tzw. umowach śmieciowych nie straciłyby prawa do emerytury.

Podstawowy filar emerytalny

Uzupełnienie systemu filarów emerytalnych o filar podstawowy to propozycja, która zakłada, że państwo zagwarantowałoby pewną kwotę emerytury po 30 latach pracy, niezależnie od tego, ile składek zostało w tym czasie odprowadzonych. Odprowadzone składki byłyby dodawane do filaru podstawowego, a nie byłyby liczone od zera.

Renta wdowia

Nowa Lewica proponuje korzystniejszy mechanizm niż obecny, umożliwiłby on wdowom/wdowcom wybór między zachowaniem swojej emerytury i otrzymaniem 50% renty po zmarłym małżonku, a przyjęciem renty po małżonku i dodaniem 50% swojej emerytury.

Wyższy zasiłek pogrzebowy

Nowa Lewica domaga się kwoty 8 tys. zł zasiłku pogrzebowego. Jest to propozycja bardziej ambitna niż propozycja Platformy Obywatelskiej. Kwota 8 tys. zł byłaby wystarczająca, aby pokryć koszty związane z pochówkiem w większości przypadków.

Leki za 5 zł lub bezpłatnie

Każdy lek na receptę byłby dostępny za nie więcej niż 5 złotych za opakowanie. Analogiczna zasada miałaby dotyczyć wyrobów medycznych, takich jak pompy insulinowe, aparaty słuchowe czy inhalatory. Dla dzieci, emerytów, rencistów, kobiet w ciąży i pacjentów po przeszczepach leki na receptę miałyby być dostępne bezpłatnie.

Senioralne bony

Lewica postuluje również wprowadzenie bonów senioralnych:

turystycznego o wartości 500 zł, który może być wykorzystany na wyjazdy krajowe,

kulturowego o wartości 50 zł miesięcznie na zakup biletów do kina, teatru, muzeum, na koncerty lub inne kulturalne wydarzenia,

weterynaryjnego dla potrzebujących seniorów, którzy nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów opieki nad swoimi zwierzętami. Bon może być wykorzystany na pokrycie kosztów leczenia, szczepień lub innych usług weterynaryjnych.

