Kluczowa data to 4 listopada 2026 roku: Zarząd NBP, odpowiedzialny za stabilność finansową kraju, może stracić legalność, tracąc wymaganą przez prawo ustawową liczbę członków.

Zarząd NBP, odpowiedzialny za stabilność finansową kraju, może stracić legalność, tracąc wymaganą przez prawo ustawową liczbę członków. Polityczny impas grozi paraliżem: Brak kontrasygnaty premiera Donalda Tuska blokuje nominacje prezydenta Karola Nawrockiego, co jest bezpośrednią przyczyną kryzysu w NBP.

Brak kontrasygnaty premiera Donalda Tuska blokuje nominacje prezydenta Karola Nawrockiego, co jest bezpośrednią przyczyną kryzysu w NBP. Konsekwencje mogą być poważne: Niezgodny z prawem zarząd NBP może sparaliżować kluczowe decyzje i destabilizować złotego, którego kurs już reaguje.

Niezgodny z prawem zarząd NBP może sparaliżować kluczowe decyzje i destabilizować złotego, którego kurs już reaguje. Minister finansów studzi emocje, ale alarmuje: Andrzej Domański wyklucza zarząd komisaryczny, lecz podkreśla powagę sytuacji i pilną potrzebę rozmów z premierem w celu rozwiązania problemu.

Paraliż na horyzoncie. Dlaczego zarząd NBP może przestać działać?

Kluczowa data to 4 listopada 2026 roku. Właśnie wtedy kończy się kadencja wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Lipińskiego. Zgodnie z ustawą o NBP, zarząd tej instytucji musi liczyć od sześciu do ośmiu osób. Obecnie liczy dokładnie sześć. Odejście Lipińskiego, bez powołania następcy, sprawi, że w zarządzie zostanie tylko pięć osób.

Co to oznacza w praktyce? Mówiąc wprost: organ, który zarządza polskim bankiem centralnym, może za chwilę działać w niepełnym, niezgodnym z prawem składzie. Jeśli do tego dnia nie zostanie powołany jego następca, zarząd NBP skurczy się do zaledwie pięciu osób, co jest sprzeczne z ustawą o banku centralnym. To sytuacja bez precedensu, która może doprowadzić do paraliżu decyzyjnego w jednej z najważniejszych instytucji w państwie. Niepewność już odbija się na notowaniach złotego – w nocy kurs euro sięgnął 4,43 zł.

Polityczny pat w banku centralnym. O co chodzi w sporze Duda-Tusk?

Problem nie wziął się znikąd. To efekt przeciągającego się sporu politycznego. Procedura wygląda tak: prezes NBP Adam Glapiński wnioskuje o powołanie członków zarządu, prezydent Karol Nawrocki ich nominuje, ale na końcu swój podpis pod dokumentami musi złożyć premier Donald Tusk. To tak zwana kontrasygnata.

I tu jest pies pogrzebany. Już w październiku prezydent Karol Nawrocki przekazał do kancelarii premiera wnioski o powołanie do zarządu NBP czterech osób: Marty Kightley, Ludwika Koteckiego, Przemysława Litwiniuka i Marcina Zarzeckiego. Do dziś dokumenty leżą na biurku szefa rządu bez podpisu. To właśnie brak tego jednego podpisu premiera Donalda Tuska jest bezpośrednią przyczyną narastającego kryzysu w NBP. To kolejna odsłona konfliktu między rządem a prezydentem, który tym razem może mieć bardzo poważne konsekwencje dla stabilności systemu finansowego w Polsce.

Zarząd komisaryczny w NBP? Minister finansów zabiera głos

W obliczu grożącego paraliżu pojawiły się pomysły rozwiązań siłowych, takie jak wprowadzenie do banku centralnego kuratora lub zarządu komisarycznego. Taki ruch oznaczałby odsunięcie obecnego kierownictwa i byłby prawną batalią na niespotykaną skalę.

Głos w tej sprawie zabrał minister finansów Andrzej Domański. W rozmowie z dziennikarzami przyznał, że sytuacja jest poważna i wymaga uregulowania.

– 4 listopada wygasa mandat jednego z członków zarządu NBP. Zobaczymy, czy będą podpisy pod wnioskami o mianowanie kolejnych członków zarządu NBP. Ja bym wolał, aby kwestia zarządu NBP została uregulowana. To nie są moje decyzje. To jest decyzja premiera, z którym będę o tym rozmawiał – powiedział minister Andrzej Domański.

Minister finansów Andrzej Domański studzi jednak emocje i na ten moment wyklucza wprowadzenie zarządu komisarycznego do NBP. Zapewnił, że będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem o rozwiązaniu tego problemu. Czasu jest jednak coraz mniej, a zegar tyka nieubłaganie. Od decyzji polityków zależy, czy uda się uniknąć chaosu w Narodowym Banku Polskim.

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