Najlepsze lokaty na 6 i 12 miesięcy. Ile można zarobić na lokatach?

Tyle zarobisz na lokatach rocznych

W lokatach rocznych, Bankier.pl uplasował na pierwszym miejscu produkt dla posiadaczy konta w Raiffeisen Digital Bank. Zgodnie z warunkami maksymalnie można "zamrozić" do 100-200 tys. zł, oprocentowanie tam wyniesie 6,10 proc. Na drugiej lokacie znalazła się oferta Volkswagen Bank, Lokata 5 Plus oferuje oprocentowanie w wysokości 5,5 proc. Założyć lokatę można już od tysiąca zł. Trzecią pozycję w rankingu portalu zajął Inbank, który na Lokacie standardowej daje 5,2 proc., tu możemy wpłacić od 5 tys. do 50 tys. zł. Na kolejnych pozycjach znalazły się Toyota Bank, Velo Bank czy ING Bank czy Millennium. Znajdziemy tam oprocentowanie od 4,75 do 4,35 proc.

Tyle zarobisz na lokatach półrocznych

W lokatach półrocznych z kolei na pierwszym miejscu znalazł się Credit Agricole, który daje 8 proc. Jest to oferta dla nowych klientów, którzy założą konto, wyrażą zgody marketingowe i zrobią 10 transakcji bezgotówkowych kartą do konta lub potwierdzonych kodem Blik. W Credit można wpłacić od 1000 zł do 40 tys zł.

Kolejny w zestawieniu jest Nest Bank z Nest Lokata Witaj również dla nowych klientów, którzy założą konto, będą zapewniali wpływ wynagrodzenia na ROR w kwocie min. 2000 zł oraz wykonają co najmniej 3 transakcje (przelew lub płatności kartą lub płatność Blik) każdego miesiąca. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych. Bank proponuje oprocentowanie rzędu 7,1proc. Tu można złożyć najmniej tysiąc złotych. Najwięcej 25 tys. zł.

Trzeci na podium jest Volkswagen Bank z Lokatą Plus. To już oferta skierowana dla posiadaczy konta, którzy mogą założyć depozyt od tysiąca złotych bez górnego limitu. Pieniądze są oprocentowane na 6,5 proc.

Na dalszych miejscach zestawienia Bankier.pl, znalazły się oferty z oprocentowaniem od 6,3 proc. do 5 proc. Takie oprocentowania daje Toyota Bank, Raiffeisen Digital Bank czy Citi Handlowy. To zestawienie zamyka Santander Bank, który oferuje 5 proc.

Zakładając lokatę należy pamiętać, że będziemy musieli zapłacić 19 proc. "podatek Belki". Zysk zatem pozostaje mizerny, zwłaszcza, że pieniądze są zamrożone i nie można ich wypłacić, jeśli nie chcemy zerwac lokaty. Przykładowo mając 5 tys. zł., na 8 proc., dostaniemy 400 zł minus podatek 19 proc. w wysokości 76 zł. Rachunek prosty: zarobimy 324 zł. Decyzja należy do nas.

