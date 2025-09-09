Prezydent Karol Nawrocki złożył do Sejmu własny projekt ustawy o zamrożeniu cen energii na ostatni kwartał roku

Rząd przygotowuje konkurencyjną ustawę z dodatkiem w postaci bonu ciepłowniczego dla najuboższych rodzin

Kancelaria prezydenta nie otrzymała jeszcze zwrotu dwóch projektów, które marszałek Sejmu odesłał do uzupełnienia

Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta, przypomniał podczas wtorkowych rozmów z dziennikarzami w Sejmie, że prezydent Karol Nawrocki już złożył własny projekt ustawy dotyczący mrożenia cen prądu. Prezydencka inicjatywa jest - jak podkreślił Bogucki - "dokładnym odzwierciedleniem zapisów zawetowanej ustawy w części dotyczącej przedłużenia zamrożenia cen energii na ostatni kwartał tego roku".

Pytany o to, czy Polacy doczekają się wreszcie zamrożenia cen prądu, szef kancelarii prezydenta wyraził zdziwienie faktem, że rząd przygotowuje nowe rozwiązania, mając już gotowy projekt prezydencki.

- stwierdził Bogucki.

Rządowy projekt z bonem ciepłowniczym jako odpowiedź na weto

Rząd planuje we wtorek przyjąć własny projekt ws. zamrożenia cen prądu dla gospodarstw domowych do końca roku. Ta inicjatywa stanowi bezpośrednią odpowiedź na prezydenckie weto ustawy wiatrakowej, która łączyła kwestie energetyczne z liberalizacją zasad budowy farm wiatrowych na lądzie.

Nowy rządowy projekt, który ma być następnie rozpatrywany na bieżącym posiedzeniu Sejmu, świadomie pomija zakwestionowane przez prezydenta Nawrockiego zapisy dotyczące wiatraków. Zamiast tego zawiera dodatkowe rozwiązanie w postaci bonu ciepłowniczego, który ma wesprzeć rodziny o najniższych dochodach w obliczu rosnących kosztów ogrzewania.

Bogucki: to gra polityczna rządu

Szef kancelarii prezydenta nie ukrywa, że widzi w działaniach rządu element gry politycznej.

Jeżeli ten rząd będzie procedował dobre ustawy, a taka ustawa została złożona przez pana prezydenta, albo przyjmie swoją ustawę (...), to oczywiście w interesie Polaków - i ten interes reprezentuje pan prezydent - taki projekt znajdzie uznanie, bo trzeba zrobić wszystko, żeby te ceny prądu zamrozić

- powiedział Bogucki.

Zapewnił jednocześnie, że prezydent poprze każdy projekt, który będzie dobry dla Polaków, niezależnie od tego, kto go zgłosi.

Marszałek Sejmu zwrócił dwa projekty prezydenta

Bogucki poinformował również, że kancelaria prezydenta nie otrzymała jeszcze z kancelarii Sejmu pisma ze zwrotem prezydenckiego projektu ws. pomocy obywatelom Ukrainy, który marszałek Szymon Hołownia odesłał do uzupełnienia braków formalnych.

Marszałek Sejmu poinformował w piątek o nadaniu numerów druków wszystkim pięciu inicjatywom ustawodawczym złożonym przez Karola Nawrockiego. Dwie z nich zostały jednak zwrócone do prezydenckiej kancelarii z powodu braków formalnych.

Pierwszy ze zwróconych projektów dotyczy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zakładającej m.in. że świadczenie 800 plus powinni otrzymywać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce. Drugi projekt przewiduje podniesienie progu podatkowego ze 120 tys. zł do 140 tys. zł oraz wprowadzenie zerowego PIT-u dla rodziców co najmniej dwójki dzieci przy dochodzie do 140 tys. zł.

