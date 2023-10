Ośrodki rehabilitacyjne walczą o kasę z ZUS. Ważny termin zaraz minie

Kontrole na granicy ze Słowacją. Wszystko, co musisz wiedzieć o kontrolach na przejściach

Konkurs ofert na usługi rehabilitacyjne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie ogłasza konkursy ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla ośrodków rehabilitacyjnych oferujących obiekty, w których będzie prowadzona rehabilitacja lecznicza. Aby móc oferować takie usługi w ramach współpracy z ZUS, trzeba się spieszyć. Czasu na złożenie dokumentów i załatwienie formalności jest bardzo mało. Przede wszystkim powinny przyspieszyć ośrodki oferujące turnusy rehabilitacyjne głównie w systemie stacjonarnym w zakresie schorzeń narządu ruchu, krążenia, narządu głosu, nowotworu piersi. ZUS przypomina, że ofertę należy złożyć do ZUS, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2023 r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi 16 października 2023 r. o godz. 9:30 w siedzibie ZUS w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5.

ZUS zaznacza, że w terminie do 11 października 2023 r. oferent może zwrócić się do ZUS o wyjaśnienie w kwestiach dotyczących konkursu, wyłącznie na wskazany adres e-mail: SekretariatDPiR@zus.pl w temacie wiadomości wpisując: „Konkurs ofert”.

