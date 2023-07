Panika w sklepach! Sól znika z półek, ceny szybują! Co się dzieje?

Sól drożeje, panika w sklepach

Ceny soli morskiej w Korei Południowej ostro szybują, klienci rzucili się do sklepów i masowo wykupują ten produkt. Panika wybuchła po zgodzie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na spuszczenie do Pacyfiku przefiltrowanej, ale nadal radioaktywnej wody z elektrowni Fukushima. Po serii podwyżek rząd koreański postanowił do 11 lipca uwalniać zapasy soli. Będzie to około 50 ton dziennie, a cena produktu jest około 20 proc. niższa od cen rynkowych.

Uwalnianie wody z elektrowni Fukushima

Japonia ma uwolnić ponad 1 mln wody, która została wykorzystana do chłodzenia uszkodzonych reaktorów w elektrowni, po tym, jak została ta dotknięta trzęsieniem ziemi i tsunami w 2011 roku. Japończycy wprawdzie zapewniają, że z wody usunięto większość izotopów, ale woda zawiera jeszcze śladowe ilości trytu, izotopu wodoru trudnego do oddzielenia od wody.

Informacja o wypuszczeniu wody wzbudziła wiele obaw rybaków oraz konsumentów w Korei Płd. Jak podaje independent.co.uk, urząd ds. rybołówstwa w Korei Południowej obiecał zwiększyć wysiłki w celu monitorowania naturalnych farm solnych pod kątem wzrostu ilości substancji radioaktywnych i utrzymania zakazu połowów owoców morza z wód w pobliżu Fukushimy.

