Ostateczny termin zapłaty czwartej raty podatku od nieruchomości za 2026 rok upływający 15 listopada.

Obowiązek dotyczący właścicieli gruntów, budynków i mieszkań.

Wysokość podatku ustalana indywidualnie przez gminy, z maksymalnymi stawkami np. 1,25 zł/m² dla budynków mieszkalnych.

Konsekwencje spóźnienia: odsetki za zwłokę i ryzyko postępowania egzekucyjnego.

Podatek poniżej 100 zł płatny jednorazowo do 15 marca.

Kto i do kiedy musi zapłacić?

Zostało już naprawdę niewiele czasu. Właściciele mieszkań, domów czy gruntów muszą pamiętać, że kalendarz nieubłaganie wskazuje na zbliżający się koniec roku, a wraz z nim ostateczny termin na uregulowanie ważnego zobowiązania. Ostatni termin płatności podatku od nieruchomości w 2026 roku mija dokładnie 15 listopada. To czwarta i zarazem ostatnia rata tej daniny. Po tym dniu zaczną być naliczane odsetki.

Obowiązek ten dotyczy szerokiej grupy osób. Mówiąc najprościej: jeśli jesteś właścicielem gruntu, budynku (np. domu), mieszkania czy lokalu użytkowego, ten temat jest o Tobie. Podatek płacą również użytkownicy wieczyści gruntów, a w niektórych sytuacjach także osoby, które korzystają z nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub samorządu. Warto też wiedzieć, że jeśli nieruchomość ma kilku współwłaścicieli, to za zapłatę podatku odpowiadają oni solidarnie. Urząd nie będzie dzielił kwoty na poszczególne osoby – oczekuje po prostu jednej, pełnej wpłaty.

Jest jednak ważny wyjątek od reguły czterech rat. Jeżeli roczna kwota podatku ustalona w decyzji z urzędu gminy nie przekracza 100 zł, trzeba ją zapłacić jednorazowo. W takim przypadku termin minął już dawno – 15 marca. Z kolei jeśli z jakiegoś powodu pismo z urzędu z wysokością podatku dotarło do Ciebie po terminie płatności którejś z rat, masz 14 dni na jej uregulowanie od momentu otrzymania decyzji.

Ile wynosi podatek od nieruchomości w 2026 r.?

Wysokość podatku od nieruchomości to sprawa bardzo indywidualna i zależy od tego, gdzie mieszkasz. Interia Biznes przypomina, że to nie rząd w Warszawie, a lokalne władze – czyli rada gminy lub miasta – decydują o tym, ile dokładnie zapłacisz. Co roku ustalają one stawki, które nie mogą jednak przekroczyć maksymalnych limitów ogłaszanych przez Ministra Finansów.

Jak to wygląda w praktyce? Na 2026 rok maksymalne stawki podatku wynoszą:

1,25 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego (np. domu lub mieszkania),

za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego (np. domu lub mieszkania), 35,53 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni budynku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,

za każdy metr kwadratowy powierzchni budynku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, 0,77 zł za każdy metr kwadratowy gruntu (tzw. „grunty pozostałe”, do których zalicza się m.in. działki pod domami jednorodzinnymi).

Trzeba koniecznie pamiętać, że są to wartości maksymalne. Twoja gmina może uchwalić niższe stawki, ale nie może ich przekroczyć. Konkretną kwotę, jaką masz do zapłaty, znajdziesz w decyzji podatkowej, którą urząd miasta lub gminy wysyła do każdego właściciela na początku roku. Dlatego wysokość podatku od nieruchomości 2026 może być inna dla mieszkańca Warszawy, a inna dla kogoś z małej miejscowości w innym województwie, nawet jeśli ich mieszkania mają identyczny metraż.

Co grozi za spóźnienie? Odsetki to dopiero początek

Ignorowanie terminu 15 listopada to naprawdę zły pomysł. Już następnego dnia, czyli 16 listopada, niezapłacona rata staje się zaległością podatkową. I tu zaczynają się problemy. Przekroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości oznacza, że od zaległej kwoty gmina zacznie automatycznie naliczać odsetki za zwłokę. Będą one rosły z każdym kolejnym dniem, aż do momentu uregulowania całej należności.

Jeśli myślisz, że na odsetkach się skończy, jesteś w błędzie. Gdy gmina nie otrzyma pieniędzy, najpierw wyśle Ci upomnienie. To nie jest zwykły list – za jego wysłanie również naliczana jest opłata, która dodatkowo powiększy Twój dług.

Jeżeli upomnienie zostanie zignorowane, urzędnicy mają prawo wszcząć postępowanie egzekucyjne. To już poważna sprawa, która może prowadzić do zajęcia pieniędzy na koncie bankowym lub innych, znacznie bardziej dotkliwych konsekwencji. Wszystko po to, by odzyskać należny podatek wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi. Dlatego jeśli zdarzyło Ci się zapomnieć, najważniejsze jest jedno: zapłać jak najszybciej. Im krótsze opóźnienie, tym niższe będą odsetki i mniejsze ryzyko dalszych problemów.

Laury Biznesu 2026 - Aleś Bialacki