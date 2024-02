Tyle zapłacisz od lipca

Podwyżki cen prądu 2024. Różne stawki w województwach [MAPA]

Mimo przedłużenia tarczy antyinflacyjnej do końca czerwca, rząd wciąż nie przedstawił strategii odnośnie przyszłości cen elektryczności. Rozpatrywane są dwie ścieżki: bezpośredni powrót do cen rynkowych bądź ich stopniowe wprowadzanie, co wydaje się bardziej prawdopodobne. Z jednej strony, "na dłuższą metę" nie da się utrzymać cen regulowanych, z drugiej - nagły wzrost cen energii mógłby istotnie napędzić inflację. Zarówno firmy, jak i klienci indywidualni oczekują wyjaśnień od rządu. Niejasne pozostają kwestie przyszłych rachunków bez tarczy oraz różnice między obecnymi a przyszłymi opłatami za prąd.