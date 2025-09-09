Spór o przepisy dotyczące pomocy dla Ukraińców – prezydenckie i rządowe projekty nie będą procedowane razem

Przełomowe zmiany w Kodeksie pracy – czas pracy na zleceniach i działalności gospodarczej będzie liczony do stażu

Gorące spory o pomoc dla obywateli Ukrainy

Największy konflikt podczas obrad Sejmu może wybuchnąć wokół przepisów dotyczących pomocy dla obywateli Ukrainy. Marszałek Szymon Hołownia zwrócił prezydencki projekt z powodu braków formalnych, co oznacza, że nie będzie procedowany w tym tygodniu. Jednocześnie rząd przedstawi własny projekt, który ma być uchwalony ekspresowo – pierwsze czytanie w środę, drugie w piątek.

Różnice między projektami są znaczące. Prezydent Karol Nawrocki proponuje ostre cięcia wsparcia, podczas gdy rząd jest łagodniejszy. Rządowy projekt obejmuje wszystkich cudzoziemców, nie tylko obywateli Ukrainy. Kluczowe pytanie brzmi: czy prezydent podpisze przepisy przygotowane przez rząd? Jeśli nie, milion Ukraińców utraci 1 października prawo do legalnego pobytu w Polsce.

Bon ciepłowniczy i zamrożenie cen energii

Sejm zajmie się też pilną ustawą o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen energii. Projekt przewiduje wprowadzenie bonu w wysokości od 500 zł do 1750 zł początkowo, a od 2026 roku od 1000 zł do 3500 zł. Równocześnie cena maksymalna energii dla gospodarstw domowych zostanie przedłużona do końca 2025 roku na poziomie 500 zł/MWh.

Rząd pracuje nad projektem w ekspresowym tempie – jeśli we wtorek zostanie przyjęty, Sejm może uchwalić ustawę w piątek. To kluczowe dla milionów polskich rodzin przed nadchodzącym sezonem grzewczym.

Rewolucja w Kodeksie pracy – koniec dyskryminacji stażowej

We wtorek odbędzie się drugie czytanie przełomowej nowelizacji Kodeksu praacy. Zmiany oznaczają, że czas pracy na umowach-zlecenia, działalności gospodarczej i pracy za granicą będzie wliczany do stażu pracy.

Obecnie ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej po przejściu na etat traktowany jest jak początkujący pracownik. W efekcie nie ma prawa do 26 dni urlopu ani dodatku stażowego w budżetówce. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku i objąć również osoby współpracujące.

Domniemanie niewinności podatnika bez rewolucji

Sejm planuje drugie czytanie deregulacji podatków, przedstawianej jako wprowadzenie domniemania niewinności podatnika. W rzeczywistości projekt nie oznacza, że organ będzie musiał udowodnić winę podatnikowi. Nadal w wielu przypadkach ciężar dowodu będzie spoczywał na podatniku.

Nowa zasada sprowadza się do tego, że organ podatkowy, który nie będzie w stanie ustalić pewnych faktów, będzie musiał przyjąć wersję korzystną dla podatnika. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Koniec reform Ziobry w postępowaniu karnym

W piątek pierwsze czytanie otrzyma rządowa nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, nazywana ustawą naprawczą. Ma ona odwrócić skutki reformy z 2016 roku. Kluczowe zmiany to przywrócenie zakazu korzystania z nielegalnie zdobytych dowodów oraz ograniczenie nadmiernego stosowania tymczasowego aresztu.

Samo zagrożenie surową karą nie wystarczy już do tymczasowego aresztowania. Aby przedłużyć areszt, konieczne będzie przedstawienie dowodu o sprawnym przebiegu śledztwa. Zwiększona zostanie też decyzyjność sędziów przy zmniejszeniu uprawnień prokuratorów.

Spór o dwukadencyjność w samorządach dzieli Polaków

W piątek Sejm zajmie się projektem PSL znoszącym dwukadencyjność w samorządach. Przepisy ograniczające liczbę kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów wprowadził PiS w 2018 roku. PSL argumentuje, że hamują one rozwój demokracji lokalnej i pozbawiają wyborców prawa do ponownego wyboru osoby, którą darzą zaufaniem.

Projekt wywołał falę sprzeciwu w konsultacjach społecznych – blisko 80 proc. uczestników powiedziało mu "nie". Bronią go samorządowcy, wskazując, że utrzymanie ograniczeń spowoduje wymuszone zmiany włodarzy w 1519 samorządach w 2029 roku, co stanowi 61 proc. wszystkich polskich gmin.

Wybór szefa NIK i nowi posłowie

Na zakończenie tygodnia posłowie wybiorą nowego szefa Najwyższej Izby Kontroli. W poniedziałek odbyło się publiczne wysłuchanie dwóch kandydatów: Tadeusza Dziuby zgłoszonego przez PiS oraz Mariusza Haładyja rekomendowanego przez rząd. Głosowanie zaplanowano na piątkowe popołudnie.

Ślubowanie złożą również czworo nowych posłów: Tomasz Rzymkowski, Bogumiła Olbryś, Marek Andrzej Subocz i Michał Jach, którzy obejmą mandaty po posłach powołanych na stanowiska ministerialne w Kancelarii Prezydenta.

